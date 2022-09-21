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Трасс подякувала Україні та Саудівській Аравії за звільнення британців з полону РФ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Трасс подякувала Україні та Саудівській Аравії за звільнення британців з полону РФ

Трасс подякувала президенту України Володимиру Зеленському за «за його зусилля щодо звільнення полонених»

Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс у середу офіційно подякувала лідерам України й Саудівської Аравії за повернення п’ятьох британських громадян, які були захоплені в полон на території окупованих росіянами територіях України. Про це вона повідомила на офіційній твітер-сторінці в середу.

«Надзвичайно приємна новина про те, що п’ятьох громадян Великої Британії, яких утримували (в полоні – ред.) проросійські проксі на сході України, безпечно повернули, поклавши край місяцям невизначеності та страждань для них та їхніх родин», – зауважила глава британського уряду.

У іншому дописі Трасс подякувала президенту України Володимиру Зеленському за «за його зусилля щодо звільнення полонених», а також Саудівській Аравії за допомогу в якості посередника в переговорах з російською стороною.

«Росія повинна покласти край безжальній експлуатації військовополонених і цивільних, ув'язнених у політичних цілях», - наголосила прем’єр-міністр Великої Британії.

Нагадаємо, у середу офіційний представник Саудівської Аравії заявив про досягнення домовленостей з РФ у переговорах щодо визволення іноземних громадян з російського полону. Це дало можливість повернути десятьох військовополонених, захоплених під час бойових дій в Україні: громадян США, Великої Британії, Швеції, Хорватії та Марокко.

Раніше «Главком» повідомляв, що Михайла Вершиніна, голову Патрульної поліції Маріуполя, щойно обміняли з полону. 

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