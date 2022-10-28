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На полігоні у Криму загинула відома російська пропагандистка

Надія Клочко
glavcom.ua
На полігоні у Криму загинула відома російська пропагандистка
Світлана Бабаєва загинула внаслідок нещасного випадку
фото: російські ЗМІ

Пропагандистка з 2019 року працювала в окупованому Росією Криму

Керівниця підрозділу пропагандистської медіагрупи «Росія сьогодні» в окупованому Сімферополі та колишній головний редактор російського інтернет-видання «Газета.Ru» Світлана Бабаєва загинула у Криму. Про це пише «РИА-Новости». 

Повідомляється, що Бабаєва загинула у п'ятницю, 28 жовтня, внаслідок нещасного випадку на одному з навчально-тренувальних полігонів у Криму, де вона займалася військово-спортивною стрільбою.

Бабаєва народилася 1972 року в Москві, закінчила юридичний факультет Московського державного університету. Працювала в газеті «Московські новини», потім у газеті «Известия». З 2004 до 2006 року вона керувала представництвом «РИА-Новости» у Великій Британії. Після цього пропагандистка працювала заступником головного редактора в газеті «Московські новини», потім шеф-редактором журналу «Профіль».

У 2008-2012 роках Бабаєва обіймала посаду шеф-редактора кореспондентського пункту «РИА-Новости» у США. Після цього вона рік була заступником керівника об'єднаної редакції «Московські новини». Вона також працювала у президентському та урядовому пулах.

З 2013 до 2016 року Бабаєва була головним редактором інтернет-видання «Газета.Ru». З грудня 2016 року вона була радником «Росії сьогодні», а з серпня 2019 року – головою регіонального підрозділу медіагрупи у Сімферополі в окупованому Криму.

Нагадаємо, у серпні на протипіхотній міні у тимчасово окупованому Донецьку підірвалася російська пропагандистка Земфіра Сулейманова, від отриманих поранень вона померла у лікарні. 

Також повідомлялося, що під час війни в Україні загинув російський військовий пропагандист, полковник Сергій Постнов. 

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Теги: Крим пропаганда

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