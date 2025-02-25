Війна дронів. Відчуйте різницю

Сьогодні СБУ розробила і впроваджує унікальну методику використання безпілотних технологій, щоб ефективно знищувати ворога та його техніку на полі бою

Україна не дає Росії домінувати в інноваціях

Три роки тому, напередодні вторгнення, обговорювали з колегами, що війна з Росією буде війною безпілотників. Тоді про це свідчили і бойові дії, що тривали на Донбасі, і інші гарячі конфлікти по всьому світу. Але, скажу чесно, ніхто тоді не міг уявити, наскільки ключову роль гратимуть безпілотники у повномасштабній війні. Зараз, через три роки, можемо точно сказати, що україно-російська війна стала «війною дронів».

Сьогодні, на відміну від Росії, яка намагається взяти кількістю, Україна переграє технологічністю і новаторськими рішеннями. Ключовим фактором стало те, що Україна не дає Росії домінувати в інноваціях. А локомотивом таких інноваційних змін стала Служба Безпеки.

23 лютого голова спецслужби Василь Малюк під час форуму «Україна. Рік 2025» розкрив ряд цікавих деталей діяльності Служби. Зокрема розповів про роботу морських дронів – унікальної розробки СБУ, яка змінила баланс сил на Чорному морі. Усі розмови росіян, що вони нібито знайшли протидію морським дронам – ворожа пропаганда.

Зараз це вже не просто дрони, які працюють у режимі камікадзе, а багатоцільові платформи, які на собі несуть і кулеметне озброєння, і ФПВ-дрони та інші засоби, а також використовуються для дистанційного мінування.

Сьогодні служба розробила і впроваджує унікальну методику використання безпілотних технологій, щоб ефективно знищувати ворога та його техніку на полі бою, військові обʼєкти у глибокому тилу РФ, а також, щоб протидіяти розвідувальним дронам.

Достатньо сказати, що СБУ спільно з іншими Силами оборони вразила 48 складів боєприпасів, арсеналів зброї, аеродромів із військовими літаками. Це підірвало бойовий потенціал росіян і мало ключовий вплив на те, що наступ росіян на сьогодні суттєво загальмував.

Ще одна важлива складова – далекобійні дрони, які вже завдали Росії величезних збитків, що обраховуються мільярдами доларів. Малюк пояснив у чому різниця між ударами, які росіяни наносять по нашій енергетиці і українським ударам по НПЗ: «Коли ворог бʼє нашу енергетику, це, по суті, є актом геноциду. І це одна з кваліфікуючих ознак, за якою путлєру оголошена підозра Міжнародним кримінальним судом. Ми в свою чергу бʼємо по нафтодобувному і нафтопереробному комплексу, який живить брудними рублями Міноборони РФ».

Важливою є і економіка війни. Дрони нашої спецслужби вартістю 700 доларів успішно збивають путінські розвідувальні БПЛА, які коштують понад 100 тис. доларів. Відчуйте різницю.

Коли закінчиться війна, зараз не наважиться сказати ніхто. Але впевнений в одному – до останнього дня війни дрони будуть змінюватись і відігравати ключову роль. І тут Україні вкрай важливо постійно бути на крок попереду ворога.