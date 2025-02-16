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Втрати України у війні: президент назвав нові цифри

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Втрати України у війні: президент назвав нові цифри
Могили військових на Марсовому полі у Львові
фото з відкритих джерел

Раніше Київ не розголошував дані про втрати серед своїх військовослужбовців

 

Президент України Володимир Зеленський розкрив нові дані про кількість втрат серед українських військових із початку повномасштабної війни. Йдеться про понад 46 тисяч полеглих. Про це він заявив в інтерв'ю виданню NBC News.

Зеленський додав, що ще десятки тисяч військових зникли безвісти або ж можуть перебувати в полоні. Окрім того, 380 тисяч – поранені.

Минулого разу, 4 лютого, президент говорив, що у війні проти РФ загинули 45 тисяч українських військових.

Раніше Київ не розголошував дані про втрати серед своїх військовослужбовців. У Міноборони заявляли, що інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

Також спецпредставник США щодо України та Росії Кіт Келлог заявив, що втрати України у війні втричі перевищують втрати США у В’єтнамі та Кореї разом. 

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Теги: Міноборони Володимир Зеленський президент втрати Кіт Келлог

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