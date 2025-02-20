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Міноборони запускає нову модель забезпечення армії безпілотниками

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони запускає нову модель забезпечення армії безпілотниками
DOT-Chain Defense System дає бригадам можливість самостійно визначати, які дрони їм потрібні
фото з відкритих джерел

Система DOT-Chain вже успішно працює у нелетальних закупівлях

Міноборони представило нові правила взаємодії з виробниками дронів. Військові отримають безпілотники швидше, а компанії зможуть планувати виробництво. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу міністерства оборони Рустема Умєрова.

Міністр повідомив про важливу зустріч із представниками понад 200 українських виробників дронів. Він анонсував запуск нової моделі забезпечення безпілотниками. Агенція оборонних закупівель представила виробникам нові правила взаємодії між державою, армією та бізнесом.

Зокрема, впроваджують систему DOT-Chain у закупівлі дронів, що має допомогти:

  • швидше доставляти дрони на фронт – підрозділи самі обиратимуть потрібні їм БпЛА, а час постачання скоротиться з місяців до кількох тижнів;
  • підтримати виробників – вони отримуватимуть прогнозовані замовлення і зможуть планувати масштабування виробництва;
  • створити прозорі правила – зрозумілі механізми постачання стимулюватимуть конкуренцію та розвиток ринку.

За словами Умєрова, DOT-Chain Defense System дає бригадам можливість самостійно визначати, які дрони їм потрібні, відповідно до ситуації на полі бою. Водночас виробники отримають чітку картину попиту і зможуть ефективніше планувати виробництво.

«Разом із виробниками працюємо над тим, щоб жоден військовий не чекав на необхідне тижнями чи місяцями. Міноборони відкрите до діалогу та спільної роботи», – каже він.

Нагадаємо, Міністерство оборони України цього року купить FPV-дронів на 44 млрд грн. Це стало відомо під час зустрічі з представниками спілки «Технологічні сили України»

Як повідомлялося, Міністерство оборони допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони безпілотні авіаційні комплекси U13 і U15 українського виробництва. Як повідомляють у оборонному відомстві, дрони цих комплексів призначені для знищення захищених вогневих позицій, бронетехніки та живої сили противника. FPV-дрони U13 і U15 відрізняються розмірами рами та показниками корисного навантаження.

До слова, європейська компанія Helsing передасть Україні 6 тис. ударних безпілотників, оснащених штучним інтелектом. Зазначається, що це вже друга партія дронів, виготовлена на замовлення України, після постачання 4 тис. одиниць раніше.

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Теги: безпілотник дрон Міноборони Рустем Умєров держзакупівлі

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