Аграрний міністр Польщі запросив страйкарів на переговори: що він пропонує

«Повне закриття кордону може призвести до припинення експорту польської сільськогосподарської продукції в Україну, що може спричинити ліквідацію багатьох робочих місць»

Говорячи про плани польського уряду щодо врегулювання ситуації на кордоні з Україною, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський повідомив, що 2024 року виробникам кукурудзи буде здійснено виплати, а всім фермерам у разі посухи також буде надано допомогу. Крім того, відновиться видача кредитів під 2% ліквідності. Про це йдеться у зверненні міністра, оприлюдненому на сайті мінсільгоспу Польщі.

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«Ми прагнемо збільшити додаткову фінансову допомогу фермерам. Ми представили уряду фінансові потреби, що виникли в результаті програм допомоги, про які повідомили фермери, зокрема: субсидії на зернові, субсидії на добрива та збільшення субсидій на пальне до 2 злотих», – наголосив Секерський, водночас запросивши представників фермерів, які протестують, до подальших переговорів і закликавши їх мінімізувати свій тиск на суспільство.

Секерський зазначив, що польський уряд уже відстояв перед Єврокомісією право фермерів не скорочувати на 50% використання гербіцидів в агросекторі. Крім того, оскаржено принцип виведення з виробництва 4% орних земель під «пар».

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Говорячи про українську агропродукцію, польський міністр повідомив про продовження заборони на імпорт українського зерна, ріпаку, соняшнику, пшеничного борошна, шротів, висівок і макухи.

«Ми прагнемо досягти двосторонньої угоди з Україною, яка розширила б сферу захисту ринку, внісши до неї інші чутливі продукти, такі як цукор, птиця, яйця, м'які фрукти, мед, яблучний сік, олія», – пояснив він.

За його словами, 2022 року Польща зафіксувала загальний профіцит торговельного балансу з Україною приблизно в €3,5 млрд. Водночас 2023 року у вартісному виразі експорт агротоварів із Польщі в Україну становив €1,033 млрд, а імпорт з України – €1,69 млрд, відповідно, дефіцит становив €656 млн.

«Повне закриття кордону може призвести до припинення експорту польської сільськогосподарської продукції в Україну, що може спричинити ліквідацію багатьох робочих місць», – акцентував польський міністр.

Як повідомлялось, сьогодні, 20 лютого, польські фермери розсипали на залізниці українське зерно. Крім того, внаслідок того, що до них приєдналися мисливці, мітингарі висунули нові вимоги.