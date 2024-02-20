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Працівники ще однієї галузі долучились до фермерських протестів у Польщі

Христина Петренко
glavcom.ua
Працівники ще однієї галузі долучились до фермерських протестів у Польщі
20 лютого польські фермери планують заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною
фото: rmf fm

«Ми не згодні з руйнуванням польського сільського господарства шляхом делегалізації полювання»

Одна з асоціацій польських мисливців заявила, що приєднається до протестів фермерів, щоб підтримати їхні вимоги та виступити зі своїми. Про це повідомляє rmf24.

Асоціація «Мисливці в дії» заявила, що 20 лютого протестуватиме разом з фермерами, щоб підтримати їхні вимоги і висловити свій протест проти нових обмежень на полювання. 

«Ми не згодні з руйнуванням польського сільського господарства шляхом делегалізації полювання. Збалансоване полювання, сільське та лісове господарство – це засади безпеки нашої країни. Потрібно зупинити руйнування спадку багатьох поколінь поляків», – заявили в асоціації та закликали своїх однодумців «стати зі своїм авто за кожним фермерським трактором». 

Як відомо, 20 лютого польські фермери збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною, а також дороги до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

Фермери зазначають, що протестують проти неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення ЄС. 

Україні та Польщі необхідно шукати спільні раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні.

Президент зазначив, що через польський кордон проходить лише 5% українського агроекспорту. Тож, за його словами, насправді ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці.

«І під Куп’янськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально. Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації. Рішення наші з поляками передусім та всіх у Європі, кого турбує доля Європи», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, через блокування кордону польськими фермерами українські перевізники 20 лютого о 12:00 розпочнуть мирну акцію протесту на трьох пунктах пропуску із Польщею: «Рава-Руська», «Краківець», «Шегині». 

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Теги: Польща дороги протест кордон блокування фермерський протест

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