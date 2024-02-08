Нові страйки на кордоні: разом з Польщею ще одна країна влаштує акцію протесту

Очікується укладення руху вантажівок через кордон з Польщею та Угорщиною

За попередньою інформацією, 9 лютого о 10.00 розпочнеться страйк польських фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами пропуску «Ягодин», «Рава-Руська» та «Шегині». Про це повідомляють у ДПСУ.

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Протестувальники налаштовані пропускати по одній вантажівці на годину в пунктах пропуску «Ягодин» та «Шегині», у напрямку пункту пропуску «Рава-Руська» – по дві. Гуманітарний вантаж та автобуси пропускатимуть безперешкодно.

Ускладнення руху для вантажівок через пункти пропуску «Устилуг» та «Угринів» можливе з 12 лютого. Пропуск транспорту здійснюватиметься по три вантажівки на годину.

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Також угорські прикордонники попереджають про акції протесту фермерів 9 лютого на автошляху до пункту пропуску «Захонь», що навпроти українського «Чоп (Тиса)». Попередньо, учасники акції не блокуватимуть пропуск автотранспорту.

Нагадаємо, наприкінці січня на кордоні з Польщею пожвавився рух вантажівок. Після розблокування рух вантажного транспорту на кордоні з Польщею став досить інтенсивним, відповідно до пропускних спроможностей пунктів пропуску.

Згодом Польща анонсувала посилені перевірки на кордоні з Україною.

«Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства», – йдеться в повідомленні міністерства.

Пізніше польські фермери знову анонсували перекриття ще одного КПП на кордоні з Україною. Польські фермера планують 12 лютого частково заблокувати пункт пропуску «Зосин-Устилуг».