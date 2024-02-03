Атака на Україну, заява Байдена щодо військової операції на Близькому Сході: головне за ніч

Джо Байден оголосив про початок військової операції на Близькому Сході

У ніч проти 3 лютого в Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи. У Полтавській області пролунали вибухи, зафіксоване влучання в Миргородському районі. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про початок військової операції на Близькому Сході у відповідь на нещодавню атаку бази у Йорданії, яка призвела до загибелі трьох американських військовослужбовців. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 3 лютого, щоб ви були в курсі головних подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Атака на Україну

Увечері 2 лютого у Полтавській області пролунали вибухи. Зафіксоване влучання в Миргородському районі. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За словами чиновника, за попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки постраждалих немає.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також у ніч проти 3 лютого в Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО. Перед цим Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомляло про рух «шахедів» у напрямку Кривого Рогу.

Скільки до березня Євросоюз передасть Україні обіцяних снарядів

До березня 2024 року Україна отримає половину від обіцяного Європейським Союзом мільйона артилерійських снарядів. Про це повідомляє глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

Боррель нагадав, що ще у березні 2023 році ЄС пообіцяв передати Україні мільйон артилерійських снарядів протягом одного року. Згідно з отриманими даними, вже до березня 2024 року Україна отримає 524 000 снарядів. Це 52% від поставленої цілі.. Водночас Боррель звернув увагу, що не всі країни-члени вже надіслали свій внесок.

«Ми знаємо, що на передовій йде запекла битва, що нашим українським друзям терміново потрібно більше боєприпасів і що ми далеко від мети. Проте ми також з самого початку знали, що мета, поставлена ​​минулого року, була дуже амбітною», – заявив Боррель.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Представник ЄС нагадав про дефіцит боєприпасів у світі та проблеми в ланцюжку постачання. А також те, що для нових інвестицій необхідно більше часу, тому це одна з причин затримки.

«Я передав чітке повідомлення державам-членам, що нам потрібно робити більше і швидше. Європейське оборонне агентство підписало 60 рамкових контрактів з європейськими виробниками для спільної закупівлі боєприпасів калібру 155 мм. У нас ще є вільні потужності на 1,5 мільярда євро, які ми можемо освоїти, і я закликав країни-члени ЄС розміщувати більше замовлень», – підкреслив він.

Сенат США закликав запровадити санкції проти Угорщини

Білий дім повинен розглянути можливість введення санкцій проти Угорщини. Таку думку висловили одразу кілька сенаторів Конгресу США включно з очільником Комітету з міжнародних відносин Беном Кардіном, передає Bloomberg.

За словами Бена Кардіна, чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є «найменш надійним» союзником НАТО, який викликає зростаюче обурення серед партнерів. Кардін зокрема засудив затягування Орбаном виділення макрофінансової допомоги України від Європейського Союзу, а також зволікання із схваленням вступу Швеції в НАТО.

З огляду на це, на думку Кардіна, Білому дому слід зважити можливість запровадження санкцій і скасування безвізового режиму для громадян Угорщини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Двоє інших сенаторів – демократ Жанна Шахін і республіканець Том Тілліс – заявили, що Орбан ризикує «безповоротно зіпсувати» відносини Угорщини зі США та НАТО, якщо він не посприяє вступу Швеції до військового альянсу.

Видання зазначає, що ці докори з боку Вашингтона посилюють європейське невдоволення Орбаном, який поставив під сумнів зобов’язання Заходу захистити Україну від вторгнення Росії та підтримував зв’язки з Москвою.

Усі троє сенаторів відзначили у спільній заяві, що через бездіяльність Угорщини щодо прийняття Швеції в НАТО «і час, і терпіння спливають».

Масштабна пожежа у Волгограді

У ніч проти 3 лютого сильна пожежа сталася у Волгограді – на площі 300 кв.м горять нафтопродукти. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на МНС РФ

Пожежа сталася в результаті падіння дрона на територію НПЗ в Червоноармійському районі Волгограда. Там стався вибух. Зараз на місці працюють відповідні служби, вогонь намагаються загасити.

Як пишуть російські телеграм-канали, палає НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка».

У МНС Волгоградської області пізніше заявили, що «в оперативну чергову ЦУКЗ надійшло повідомлення про пожежу в Червоноармійському районі м. Волгограда».

Байден заявив про початок військової операції на Близькому Сході

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про початок військової операції на Близькому Сході у відповідь на нещодавню атаку бази у Йорданії, яка призвела до загибелі трьох американських військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Лідер США повідомив, що в минулу неділю ці американські солдати були вбиті в Йорданії «безпілотником, запущеним групами бойовиків за підтримки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР)».

«Раніше сьогодні (у п'ятницю, – ред.) я був присутній на гідному поверненні (тіл, – ред.) цих відважних американців на авіабазі Дувр, і я розмовляв з кожною з їхніх родин», – сказав він.

Байден заявив, що за його вказівкою збройні сили США завдали ударів по об'єктах в Іраку та Сирії, які КВІР і пов'язані з ним бойовики «використовують для нападу на американські війська».

«Наша відповідь почалася сьогодні. Це триватиме у часи та місцях, які ми виберемо», – йдеться в заяві американського президента.

При цьому Байден додав, що Штати не прагнуть до конфлікту на Близькому Сході «або деінде ще у світі».

«Але нехай знають усі ті, хто може заподіяти нам шкоду: якщо ви завдасте шкоди американцю, ми відповімо», – наголосив він.

Росія заявила про атаку дронів у Воронежі

У ніч проти 3 лютого у Воронежі було чути вибух та працювали системи протиповітряної оборони. Причиною стала нібито атака безпілотника. Про це повідомляє губернатор Воронезької області Олександр Гусєв та місцеві пабліки

Російська сторона стверджує, що дрон був зафіксований та ліквідований «черговими засобами ППО» на підльоті до Воронежа.

За словами місцевого губернатора, попередньо «постраждалих та руйнувань на землі немає».