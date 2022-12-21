Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Десантники збили російський броньований штурмовик

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Десантники збили російський броньований штурмовик
фото ілюстративне

Загалом на рахунку підрозділів ППО Десантно-штурмових військ – 100 збитих повітряних об’єктів противника

Січеславські десантники приземлили ворожий броньований штурмовик Су-25 «Грач». Штурмовик противника був збитий із зенітного ракетного комплексу. Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ.

«Цими днями, в районі виконання завдань, військовослужбовцями підрозділу протиповітряної оборони 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ Збройних сил України був збитий російський броньований штурмовик Су-25 «Грач», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом на рахунку підрозділів ППО Десантно-штурмових військ – 100 збитих повітряних об’єктів противника. У тому числі 20 літаків, сім вертольотів і сім безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет.

Раніше повідомлялося, що окупанти збили власний ударний гвинтокрил Ка-52.

До слова, триває 301-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області.

Теги: війна росія окупанти Україна ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти збили власний ударний гвинтокрил Ка-52
Окупанти збили власний ударний гвинтокрил Ка-52
Сьогодні, 15:48
Воїни ЗСУ вразили склад боєприпасів, два пункти управління та два райони зосередження живої сили противника
ЗСУ сьогодні збили два ворожі гелікоптери – Генштаб
19 грудня, 18:16
За грудень повітряні сили збили майже 70 іранських дронів
ЗСУ розповіли, скільки іранських дронів збили у грудні
Сьогодні, 05:58

Події в Україні

Десантники збили російський броньований штурмовик
Десантники збили російський броньований штурмовик
На війні загинув колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв
На війні загинув колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв
Порошенко привіз пікап та електрообладнання у 46-ту бригаду
Порошенко привіз пікап та електрообладнання у 46-ту бригаду
Вибух на Кримському мосту: ФСБ затримала вже 22 росіян, їх катують
Вибух на Кримському мосту: ФСБ затримала вже 22 росіян, їх катують
Окупанти збили власний ударний гвинтокрил Ка-52
Окупанти збили власний ударний гвинтокрил Ка-52
Окупанти викрали пацієнтів із психлікарень Херсонщини
Окупанти викрали пацієнтів із психлікарень Херсонщини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Московська церква просить Зеленського змилуватися
35K
Путін відреагував на візит Зеленського до США: готує термінове звернення
24K
Чи може Путін наважитися на вбивство Лукашенка: роз'яснення Данілова
19K
В які регіони не варто їхати біженцям? Банкова оприлюднила список
13K
Хто допоміг ворогам швидко окупувати південь України: деталі розслідування
11K
Візит Зеленського до Вашингтона: що відомо на цей час (оновлено)

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
Вчора, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
Вчора, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
Вчора, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту