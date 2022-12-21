Десантники збили російський броньований штурмовик

Загалом на рахунку підрозділів ППО Десантно-штурмових військ – 100 збитих повітряних об’єктів противника

Січеславські десантники приземлили ворожий броньований штурмовик Су-25 «Грач». Штурмовик противника був збитий із зенітного ракетного комплексу. Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ.

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«Цими днями, в районі виконання завдань, військовослужбовцями підрозділу протиповітряної оборони 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ Збройних сил України був збитий російський броньований штурмовик Су-25 «Грач», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом на рахунку підрозділів ППО Десантно-штурмових військ – 100 збитих повітряних об’єктів противника. У тому числі 20 літаків, сім вертольотів і сім безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет.

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Раніше повідомлялося, що окупанти збили власний ударний гвинтокрил Ка-52.

До слова, триває 301-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області.