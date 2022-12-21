Окупанти збили власний ударний гвинтокрил Ка-52

«Алігатор» знищено з самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир С1»

Протиповітряна оборона окупантів збила свій вертоліт Ка-52 у Запорізькій області. У Збройних силах України це підтвердили. Про це повідомляє управління Стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Зазначається, що один із пропагандистських каналів окупантів повідомив, що нещодавно у Запорізькій області самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир С1» «успішно приземлив» повітряний об'єкт у нічний час.

Проте збитою ціллю виявився ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор» окупаційної армії.

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Нагадаємо, триває 301-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області.