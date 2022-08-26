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Ворог обстріляв Дніпропетровщину з важкої артилерії (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог обстріляв Дніпропетровщину з важкої артилерії (фото)
У Криворізькому районі ворог поцілив по Зеленодольській та Широківській громадах
Валентин Резніченко/Telegram

У Нікополі пошкоджено з десяток приватних будинків, школа та санаторій

Російські загарбники протягом ночі дев’ять разів обстріляли Дніпропетровщину. У деяких районах виникли пожежі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

«Від ворожого вогню потерпали три райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. Нікопольський район російська армія обстріляла п'ять разів за ніч – з «Градів» та важкої артилерії», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Нікополі пошкоджено з десяток приватних будинків, школа та санаторій. Перебита лінія електропередач. До тисячі нікопольчан залишились без світла. Електрики уже лагодять мережу.

У Марганецьку громаду прилетіли п'ять снарядів з «Градів», у Червоногригорівську – 10 снарядів з важкої артилерії. У Синельниківському районі ракетний обстріл двох громад. В одній є руйнація на сільгосппідприємстві, в іншій на дорожньому підприємстві, загорівся ангар з технікою. Полум’я вогнеборці уже приборкали.

У Криворізькому районі ворог поцілив по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування, без постраждалих.

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Нагадаємо, триває 184-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донеччині окупанти не полишають спроб ведення наступу. А на півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

 

Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина

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