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Рашисти гатили з «Ураганів » по Дніпропетровщині: поранена жінка

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти гатили з «Ураганів » по Дніпропетровщині: поранена жінка
Ворог завдав руйнувань
фото з відкритих джерел

Неспокійний день видався в області через окупантів

Війська загарбників протягом 26 серпня чотири рази обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровщини. Внаслідок атак поранення зазнала 63-річна жінка. Окрім того, внаслідок ворожих обстрілів є руйнування житла та виробничих будівель підприємства. Про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у Telegram.

«Неспокійний сьогодні день. Російська армія уже чотири рази обстріляла Зеленодольську громаду. Поцілили з «Ураганів» по самому Зеленодольську та Великій Костромці. Поранена 63-річна жінка. Їй надали допомогу. Лікується вдома», – йдеться в заяві голови області. 

Він додав, що окупанти також вдарили по Нікопольському району. Масштаби руйнувань там ще з’ясовуються. 

Нагадаємо, минулої ночі російські загарбники дев’ять разів обстріляли Дніпропетровщину. У деяких районах виникли пожежі. 

26 серпня загарбники вдарили з «Ураганів» по Великій Костромці, що на Дніпропетровщині.

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Теги: Дніпропетровщина обстріл

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