Неспокійний день видався в області через окупантів

Війська загарбників протягом 26 серпня чотири рази обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровщини. Внаслідок атак поранення зазнала 63-річна жінка. Окрім того, внаслідок ворожих обстрілів є руйнування житла та виробничих будівель підприємства. Про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у Telegram.

«Неспокійний сьогодні день. Російська армія уже чотири рази обстріляла Зеленодольську громаду. Поцілили з «Ураганів» по самому Зеленодольську та Великій Костромці. Поранена 63-річна жінка. Їй надали допомогу. Лікується вдома», – йдеться в заяві голови області.

Він додав, що окупанти також вдарили по Нікопольському району. Масштаби руйнувань там ще з’ясовуються.

Нагадаємо, минулої ночі російські загарбники дев’ять разів обстріляли Дніпропетровщину. У деяких районах виникли пожежі.

26 серпня загарбники вдарили з «Ураганів» по Великій Костромці, що на Дніпропетровщині.