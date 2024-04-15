Збройовий концерн Rheinmetall побудує ще один завод в Європі

Rheinmetall має намір виробляти снаряди для України в Литві





Литва анонсувала створення на своїй території заводу німецького військового концерну Rheinmetall. Про це пише видання Delfi.

Так, міністр економіки та інновацій Литовської Республіки Аушріне Армонайте повідомила, що до кінця цього місяця Вільнюс підпише контракт із німецьким концерном Rheinmetall про будівництво заводу боєприпасів на території Литви.

«Активно працюємо із представниками Rheinmetall. Сподіваємось на те, що певні домовленості будуть підписані протягом двох найближчих тижнів», – сказала Армонайте. За її словами, на цьому заводі планується виготовляти артилерійські снаряди стандартного для НАТО калібру 155 мм.

Дещо раніше, на початку квітня, уряд Литви схвалив поправки до законодавства, які дозволять великим західним виробникам зброї будувати заводи на території країни.

Кабінет міністрів звернувся до парламенту із проханням затвердити ці поправки у терміновому порядку. Заступник Армонайте Кароліс Жямайтіс зазначив: «Ми сподіваємося, що проєкт оперативно дійде до Сейму і буде прийнятий, оскільки він дуже важливий як з точки зору нацбезпеки, так і з точки зору економіки».

Заступник міністра не спростував, що поправки готуються спеціально для зручності Rheinmetall. За його словами, поки що німецький концерн не визначився, де саме в Литві може бути збудований його завод.

Жалімас також не зміг відповісти на питання, який обсяг інвестицій буде потрібний для такого підприємства. Втім, він запевнив, що суму можна буде оприлюднити найближчими тижнями, одразу після остаточного завершення переговорів із німецькою компанією.

Тим часом 20 березня прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте не почала приховувати, що у них з німцями виникли розбіжності з приводу цього заводу – хто і в якому обсязі його профінансує і де він розміститься. «Почекайте ще кілька тижнів, міністр економіки та інновацій, канцелярія уряду та решта задіяних осіб працюють дуже інтенсивно», – заявила Шимоніті литовським ЗМІ.

Rheinmetall (штаб-квартира в Дюссельдорфі) зараз – найуспішніше з німецьких підприємств, концерн завалений замовленнями. Так, за даними галузевих кіл, німецькі компанії військово-промислового комплексу KMW і Rheinmetall подвоїть виробництво танків Leopard з нинішніх 48 до сотні одиниць на рік.

Також Rheinmetall з появою нового виробничого підприємства в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) та заводів, запланованих у Литві та Україні, хоче наростити до 2027 року своє виробництво снарядів до 1,1 млн на рік.

План на поточний рік – 700 тис. снарядів. Боєприпаси будуть поставлятися в першу чергу бундесверу і союзникам Німеччини по НАТО – таким, як Норвегія або Словаччина, – виснажили свої запаси через постачання Києву, а також Україні.

Втім, за словами німецьких військових експертів, навіть таких розширених потужностей виявиться недостатньо для задоволення всіх потреб – особливо в артилерійських снарядах, які з урахуванням потреб України потрібно виробляти, за словами фахівців, у кількості не менше 5,5 млн. штук щорічно.

Нагадаємо, генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер 14 березня під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи. За словами Паппергера, заводи Rheinmetall в Україні будуть виробляти снаряди, військову техніку, порох і зенітну зброю.

Як повідомлялося, командування Бундесверу вирушає для підготовки до розгортання німецької бригади в Литві, бригада має посилити східний фланг НАТО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус має намір відправити на завдання близько 20 солдатів. Вони також створять умови для розгортання додаткових солдатів.

До слова, перекидання та розміщення в Литві на постійній основі бригади Збройних сил Німеччини коштуватиме Вільнюсу €800 млн, повідомив міністр оборони країни Лаурінас Касчюнас. За його словами, наразі проводяться розрахунки та розподіл витрат.