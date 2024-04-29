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Оновлення даних у ТЦК: які документи підготувати військовозобов'язаним

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Оновлення даних у ТЦК: які документи підготувати військовозобов'язаним
Якщо військовозобов’язаний має право на відстрочку від мобілізації, потрібно взяти документи в ТЦК, які це підтвердять
фото з відкритих джерел

Оновлення даних потрібно брати всі документи, які підтверджують зміни цих самих даних

Для оновлення даних у ТЦК військовозобов’язані повинні мати при собі усі необхідні документи, що визначають особу. Новий мобілізаційний закон  зобов’язує усіх військовозобов’язаних оновити свої дані впродовж 60 днів. Речник Полтавського обласного ТЦК майор Роман Істомін у коментарі «Телеграфу» пояснив, які документи мають мати громадяни.

«Насамперед, у ТЦК та СП потрібно приходити з особистими та військово-обліковими документами», – зазначив Істомін.

Йдеться про:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • військовий квиток (або тимчасове посвідчення).

«А для оновлення даних потрібно брати всі документи, які підтверджують зміни цих самих даних», — пояснив представник ТЦК.

Інформація, яку збирає військкомат, включає:

  • ПІБ;
  • місце реєстрації та фактичного перебування;
  • сімейний стан;
  • номер телефону та адресу електронної пошти;
  • реквізити паспорта громадянина та закордонного паспорта;

«Деякі з них, на кшталт номера телефону, не потребують документального підтвердження. Проте для внесення до Єдиного реєстру військовозобов'язаних більшість змін має бути підтверджена відповідними документами», – уточнив Істомін.

Якщо військовозобов’язаний має право на відстрочку від мобілізації, потрібно взяти документи, які це підтвердять. Водійське посвідчення варто брати лише тим, хто хоче служити водієм.

Також слід підготувати деякі медичні документи. Військово-лікарська комісія має доступ до системи Helsi, тож медики матимуть дані про стан здоров’я військовозобов’язаних. Однак якщо особа знає про діагностовані у неї хвороби чи не занесені до Helsi довідки, відповідні документи варто взяти з собою у ТЦК. У випадку встановленої інвалідності потрібно прихопити довідку МСЕК.

Раніше Істомін уточнив, що після уточнення даних у Територіальних центрах комплектування громадяни однозначно будуть направлені на військово-лікарську комісію, навіть якщо їм надають відстрочку. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

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Теги: мобілізація ТЦК

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