Контрнаступ: Міноборони озвучило втрати ворога за останній тиждень

У середньому кожні 70 хвилин ЗСУ знищувало ворожі позиції

За сім днів було уражено 94 місця скупчення військ ворога

Протягом минулого тижня Сили оборони України знищили російські цілі високої пріоритетності. Така робота створює умови для подальшого прориву українських військових. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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«Минулого тижня Силам оборони вдавалося знищувати ворожі цілі високої пріоритетності, в середньому, кожні 70 хвилин», – заявила вона.

За словами заступниці міністра, за сім днів було уражено:

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94 місця скупчення військ;

22 зенітно-ракетних комплекси;

19 складів боєприпасів;

7 командних пунктів.

«Саме така рутинна робота створює умови для подальшого прориву оборони ворога», – повідомила Маляр.

Триває 495-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія знову атакувала ракетами та іранськими ударними БпЛА типу Shahed Україну. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.