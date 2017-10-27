Для відвідувачів Чорнобиля запровадять е-перепустки

Серед нововведень у зоні відчуження заплановане відкриття нового готелю в м. Чорнобиль

У Держагентстві України з управління зоною відчуження працюють над запровадженням системи електронних перепусток до Чорнобильської зони для всіх категорій відвідувачів. Також буде створено інформаційний центр у двоповерховій будівлі на КПП «Дитятки». Про це заявив керівник ДП «Центр



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Серед нововведень у зоні відчуження заплановане відкриття нового готелю в м. Чорнобиль

У Держагентстві України з управління зоною відчуження працюють над запровадженням системи електронних перепусток до Чорнобильської зони для всіх категорій відвідувачів. Також буде створено інформаційний центр у двоповерховій будівлі на КПП «Дитятки».

Про це заявив керівник ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП ЦОТІЗ) Андрій Наумов.

У ході обговорення Наумов повідомив, що для покращення умов перебування на території зони відчуження заплановане відкриття нового готелю в м. Чорнобиль та створення нових маршрутів до об’єктів огляду, які в подальшому будуть включені до маршрутів відвідування.

«Ми завжди відкриті для спілкування та будь-яких пропозицій щодо удосконалення співпраці», — підкреслив Наумов.