Для відвідувачів Чорнобиля запровадять е-перепустки
- Сьогодні, 18:21
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Серед нововведень у зоні відчуження заплановане відкриття нового готелю в м. Чорнобиль
У Держагентстві України з управління зоною відчуження працюють над запровадженням системи електронних перепусток до Чорнобильської зони для всіх категорій відвідувачів. Також буде створено інформаційний центр у двоповерховій будівлі на КПП «Дитятки».
Про це заявив керівник ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП ЦОТІЗ) Андрій Наумов.
У ході обговорення Наумов повідомив, що для покращення умов перебування на території зони відчуження заплановане відкриття нового готелю в м. Чорнобиль та створення нових маршрутів до об’єктів огляду, які в подальшому будуть включені до маршрутів відвідування.
«Ми завжди відкриті для спілкування та будь-яких пропозицій щодо удосконалення співпраці», — підкреслив Наумов.
Організацію прийому іноземних та вітчизняних делегацій у зоні відчуження здійснює ДП «ЦОТІЗ». Відвідування зони відчуження дозволяється лише за умов дотримання правил радіаційної безпеки та виконання рекомендацій особи, що супроводжує відвідувачів у поїздках та слідкує, щоб не було відхилень від встановленого маршруту при пересуванні.
Відвідування зони відчуження регламентується «Порядком відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення», затвердженим наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 2 листопада 2011 р.
Візити організовуються і проводяться виключно на підставі програм відвідування, які погоджуються і затверджуються керівництвом ДАЗВ.