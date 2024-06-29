До чого призведе «замороження» війни в Україні? Командир ЗСУ відповів

Володимир Собіпан зізнався: у 2014-2015 роках військові не могли уявити, яких масштабів досягне війна в Україні

Якщо сьогодні розв’язану Росією війну проти України «заморозити», то через кілька років російська армія повернеться, і цей тягар перекладеться на спини наших дітей. Про це заявив командир першого десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Володимир Собіпан у коментарі tsn.ua.

За словами захисника, під час боїв за Донецький аеропорт у 2014-2015 році не було розуміння того, що це буде така масштабна війна, як зараз.

«Ми думали, що зараз усе відіб’єм назад і все. Тоді ніхто не думав, що воно ось так «заморозиться». Чого, мабуть, зараз і бояться, щоб так не заморозилось, як тоді, в 2014 році. А потім раз і через вісім років що в нас вийшло – вони до нас приїхали. Так само, мабуть, і зараз наша держава, президент, верховний головнокомандувач – всі розуміють це і бояться так само заморозити. Тому що три, п’ять, десять років – скільки? Ми перекладемо це на спини наших дітей. Не потрібно заморожувати цю війну», – наголосив командир.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку російські війська намагаються вийти на Костянтинівську трасу, яка має важливе логістичне значення.

До слова, наступ російських військ на Харківську область міг мати на меті захопити широку і глибоку смугу території, щоб наблизити ворожу важку артилерію до міста Харкова. Російські командири, можливо, сподівалися дійти до самого Харкова.

Як повідомлялося, Росія почала використовувати велику кількість розвідувальних дронів. Окупанти шукають об'єкти на території України, зокрема енергетичні.

Раніше воїни Нацгвардії знищили ворожий штурмовий літак Су-25 у Донецькій області.