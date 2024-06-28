Українські військові назвали ключову ціль РФ на Покровському напрямку

Загарбники планують захопити важливий логістичний об'єкт

На Покровському напрямку російські війська намагаються вийти на Костянтинівську трасу, яка має важливе логістичне значення. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.

«На Покровському напрямку ворог не полишає спроб. Мета в нього, і всі це бачать, це звісно ж вийти на Костянтинівську трасу. Щоб заволодіти дорогою, важливою для логістичних маршрутів і всього іншого», – розповів Волошин.

Також, за словами речника, ймовірні плани росіян – розвивати наступ в напрямку Покровськ – Мирноград – Слідове.

Речник зазначив, що загалом мета окупантів незмінна – вони хочуть вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, наступ російських військ на Харківську область міг мати на меті захопити широку і глибоку смугу території, щоб наблизити ворожу важку артилерію до міста Харкова. Російські командири, можливо, сподівалися дійти до самого Харкова.

Як повідомлялося, Росія почала використовувати велику кількість розвідувальних дронів. Окупанти шукають об'єкти на території України, зокрема енергетичні.

До слова, воїни Нацгвардії знищили ворожий штурмовий літак Су-25 у Донецькій області.