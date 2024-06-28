Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські військові назвали ключову ціль РФ на Покровському напрямку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Українські військові назвали ключову ціль РФ на Покровському напрямку
Сили оборони продовжують стримувати окупантів на Покровському напрямку
фото: Facebook/Генштаб

Загарбники планують захопити важливий логістичний об'єкт

На Покровському напрямку російські війська намагаються вийти на Костянтинівську трасу, яка має важливе логістичне значення. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.

«На Покровському напрямку ворог не полишає спроб. Мета в нього, і всі це бачать, це звісно ж вийти на Костянтинівську трасу. Щоб заволодіти дорогою, важливою для логістичних маршрутів і всього іншого», – розповів Волошин.

Також, за словами речника, ймовірні плани росіян – розвивати наступ в напрямку Покровськ – Мирноград – Слідове.

Речник зазначив, що загалом мета окупантів незмінна – вони хочуть вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, наступ російських військ на Харківську область міг мати на меті захопити широку і глибоку смугу території, щоб наблизити ворожу важку артилерію до міста Харкова. Російські командири, можливо, сподівалися дійти до самого Харкова.

Як повідомлялося, Росія почала використовувати велику кількість розвідувальних дронів. Окупанти шукають об'єкти на території України, зокрема енергетичні.

До слова, воїни Нацгвардії знищили ворожий штурмовий літак Су-25 у Донецькій області.

Читайте також: Одна з країн Азії запросила у РФ компенсацію за вбитих найманців на війні з Україною
Теги: окупанти війна ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що кажуть французькі праві і ліві щодо можливого перекидання військ в Україну
Чи відправить Франція своїх солдат в Україну: що перед виборами кажуть праві і ліві
Сьогодні, 05:00
Відбулося 116 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2024 року
24 червня, 00:05
24 лютого цього року Пивоварова брала участь у пропагандистському заході
Займалася пропагандою війни. Титулована російська тенісистка потрапила у базу «Миротворця»
21 червня, 10:12
Французька компанія планує створити спільне підприємство в Україні, яке буде залучене до виробництва засобів радіоелектронної боротьби
Франція відкриє в Україні оборонний завод. У Києві стався обвал моста. Головне за 19 червня
19 червня, 21:33
Наразі росіяни закріпилися на невеликій ділянці прикордонної смуги з панівними висотами
Російський наступ на Харківщині захлинувся. Воєнний огляд
19 червня, 10:10
Відреконструйована у 2009 році будівля пожежної частини вперше була знищена окупантами у 2022-му
РФ атакувала пожежну частину на Харківщині (фото)
12 червня, 10:38
Логотип нового Сил безпілотних систем згенеровано штучним інтелектом
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14
Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення
Де на фронті точаться найбільш запеклі бої: Генштаб назвав напрямок
8 червня, 12:58
Що робить глава РПЦ в Америці в Україні? Громадськість вимагає пояснень від СБУ
Що робить глава РПЦ в Америці в Україні? Громадськість вимагає пояснень від СБУ
4 червня, 12:30

Події в Україні

Штормове попередження оголосили в Україні: список областей, де вируватиме негода
Штормове попередження оголосили в Україні: список областей, де вируватиме негода
Ракетний удар по Дніпру та призначення нового голови ДСНС. Головне за 28 червня
Ракетний удар по Дніпру та призначення нового голови ДСНС. Головне за 28 червня
Усі пошкоджені електростанції підлягають відновленню – ДТЕК
Усі пошкоджені електростанції підлягають відновленню – ДТЕК
Ракетна атака по багатоповерхівці в Дніпрі: кількість загиблих та поранених зросла
Ракетна атака по багатоповерхівці в Дніпрі: кількість загиблих та поранених зросла
Українські військові назвали ключову ціль РФ на Покровському напрямку
Українські військові назвали ключову ціль РФ на Покровському напрямку
Ракетний удар по Дніпру: окупанти знищили дев’ятиповерхівку (фото, відео)
Ракетний удар по Дніпру: окупанти знищили дев’ятиповерхівку (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Байден проти Трампа: американці назвали переможця дебатів
36K
Оновлений рейтинг армій світу Global Firepower: що змінилося у 2024 році
9723
ЗСУ розгромили елітну повітряно-десантну бригаду окупантів у Вовчанську – Forbes
9698
День Конституції України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
7089
Сирський у День Конституції звернувся до українців із проханням
6609
У Німеччині з'явився перший у світі завод із виробництва сонячного палива

Новини

Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
Сьогодні, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
Сьогодні, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
Сьогодні, 13:09
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
Сьогодні, 09:20
Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині
Сьогодні, 08:50
Німеччина у 2025 році продовжить тренування українських військових: деталі
Сьогодні, 07:49

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua