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Окупанти просунулися одразу на кількох напрямках на Донеччині. Мапа DeepState

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Окупанти просунулися одразу на кількох напрямках на Донеччині. Мапа DeepState
Окупанти просунулися у Південному, Соколі і біля Новоселівки Першої
фото: EPA-EFE

Неподалік Новоселівки Першої ворожі війська намагаються наступати з чотирьох боків

Російські загарбники просунулися на кількох напрямках фронту у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомили аналітики DeepState.

Станом на суботу, 29 червня, окупанти просунулися у Південному поблизу Торецька, у Соколі і біля Новоселівки Першої в районі Очеретиного Донецької області.

Окупанти просунулися одразу на кількох напрямках на Донеччині. Мапа DeepState фото 1
мапа: DeepState
Окупанти просунулися одразу на кількох напрямках на Донеччині. Мапа DeepState фото 2
мапа: DeepState

Судячи з мапи DeepState, неподалік Новоселівки Першої окупанти намагаються наступати з чотирьох боків.

Окупанти просунулися одразу на кількох напрямках на Донеччині. Мапа DeepState фото 3
мапа: DeepState

Також, за даними аналітиків, росіяни мають успіх біля Невського, поблизу Тернів на Луганщині.

Окупанти просунулися одразу на кількох напрямках на Донеччині. Мапа DeepState фото 4
мапа: DeepState

Нагадаємо, що на Покровському напрямку російські війська намагаються вийти на Костянтинівську трасу, яка має важливе логістичне значення. 

До слова, наступ російських військ на Харківську область міг мати на меті захопити широку і глибоку смугу території, щоб наблизити ворожу важку артилерію до міста Харкова. Російські командири, можливо, сподівалися дійти до самого Харкова.

Як повідомлялося, Росія почала використовувати велику кількість розвідувальних дронів. Окупанти шукають об'єкти на території України, зокрема енергетичні.

Раніше воїни Нацгвардії знищили ворожий штурмовий літак Су-25 у Донецькій області.

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Теги: Луганщина війна Донеччина фронт

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