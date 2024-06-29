Карта бойових дій в Україні станом на 29 червня 2024 року

Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, чотири засоби ППО та станцію РЕБ противника

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій: кількість боєзіткнень збільшилась до 37

Російські загарбники завдали по території України 61 авіаційний удар із застосуванням 110 КАБів, також задіяли 328 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 3 180 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

фото: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 140 бойових зіткнень. Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, чотири засоби ППО та станцію РЕБ противника, інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіше було на Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках. Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

На Харківському напрямку

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації 12 разів атакували в районі Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили 10 штурмових дій противника, ще два боєзіткнення на даний час тривають. Ситуація контрольована.

Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 89 окупантів вбитими та пораненими. Знищено три бойові броньовані машини, вісім автомобілів, 26 бліндажів та склад боєприпасів.

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив дев’ять спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Стельмахівка та Кругляківка. Українські воїни відбили вісім атак ворога. Триває бій біля Синьківки.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 19 разів намагалися просунутися в районах Греківки, Макіївки, Невського, Торського та Серебрянського лісу. Захисники України відбили 17 атак ворога, бої тривають. Вживаються заходи щодо недопущення просування окупантів в глибину нашої території.

На Сіверському напрямку

Обстановка напружена. Від початку доби окупанти здійснили 19 штурмових дій поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки. Підрозділи Сил оборони відбили 15 атак російських окупантів, ще чотири боєзіткнення тривають. Вживаються заходи щодо нарощування стійкості оборони.

На Краматорському напрямку

Окупанти не відмовляються від намірів просунутися в районі Часового Яру, Нового та Іванівського. Українські оборонці відбили дві атаки противника, ще три штурмові дії не завершилися.

На Торецькому напрямку

На напрямку Горлівка-Торецьк противник за підтримки авіації 15 разів атакував позиції українського війська. Без успіху завершилися 14 ворожих штурмів, ще один бій триває. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Покровському напрямку

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень збільшилась до 37. Загарбники продовжують тиснути на бойові порядки наших підрозділів поблизу Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки, Прогресу, Новоселівки Першої та Уманського. Нашими воїнами відбито 29 ворожих атак, тривають бої.

Українські оборонці докладають максимум зусиль для стримування активності ворога та його виснаження.

Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 160 окупантів вбитими та пораненими. Знищено дві бойові броньовані машини, чотири автомобілі та два бліндажі.

На Курахівському напрямку

Від початку доби відбулося 11 боєзіткнень. Без успіху для противника завершилося п’ять штурмових дій поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. Водночас, зберігається активність ворога поблизу Красногорівки, де чотири атаки агресора відбито, та ще два боєзіткнення тривають. Ситуація напружена. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки.

На Времівському напрямку

Противник намагається вклинитися в передній край оборони наших підрозділів в районі Водяного. Дії ворога активно підтримуються артилерією. Українські військові докладають максимум зусиль для виснаження окупантів та завдання їм значних втрат.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках

Всі зусилля загарбницьких військ потіснити наші підрозділи із займаних позицій зазнали невдачі.

На інших напрямках обстановка без суттєвих змін.

Успіхи авіації та ракетних військ ЗСУ за минулу добу

Сили оборони впевнено стримують натиск російських окупаційних військ. Окремо слід відзначити воїнів 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, ефективно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі та техніці, завдаючи окупантам відчутних втрат.

Нагадаємо, триває 857-й день повномасштабної війни в Україні.