На думку угорського прем'єра, західні лідери прагнуть перемогти Росію заради грошей та влади

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував лідерів країн Заходу за їх бажання перемогти Росію військовим шляхом. Про це політик сказав в інтерв'ю телеканалу HirTV.

За словами Орбана, західні лідери прагнуть перемогти Росію заради грошей та влади. Також він вважає, що європейці хочуть повернутись у 90-ті роки.

«Західні лідери, які стали на стежку війни, хочуть перемогти Росію військовим шляхом. Їхній геніальний план абсолютно простий, тому що йдеться про гроші, які дають вплив і владу», – зазначив угорський прем’єр.

Він заявив, що США зараз просувають ідею надання кредиту Україні на $40 млрд під європейські гарантії.

Проросійський політик додав, що Україна зараз «занурилася в борги», хоча раніше була багатою країною.

Раніше прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщини єдина країна ЄС, громадяни якої гинуть на війні в Україні.

Також повідомлялося, що Орбан хоче створити у Європарламенті проросійську «коаліцію миру».

Орбан зазначає, що на цих загальноєвропейських виборах між собою змагатимуться два протилежних політичних табори – ті, хто готові воювати з Росією, й ті, хто зацікавлені у мирі з нею. Він та його однодумці представляють другий табір. Очільник уряду Угорщини зазначив, що при цьому зараз у керівних органах ЄС переважають готові до війни з РФ.