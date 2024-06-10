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Відставка Мустафи Найєма та удар авіабомбами по Харкову. Головне за 10 червня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відставка Мустафи Найєма та удар авіабомбами по Харкову. Головне за 10 червня
фото: Telegram/Олег Синєгубов

Окупанти здійснили черговий акт російського терору

Відставка Мустафи Найєма, удар авіабомбами по Харкову, Фонд держмайна вперше продав завод, конфіскований через санкції. «Главком» склав добірку новин 10 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Фонд держмайна вперше продав завод, конфіскований через санкції

Фонд держмайна продав завод, конфіскований у російсько-грецького олігарха Івана Саввіді, за 103 млн грн. Йдеться про підприємство з виробництва упаковки для м'ясопереробної галузі – «ПентоПак». Ринок визначив вартість цього об’єкту і переможна ставка повторного аукціону склала трохи більш як 103 млн гривень.

Зазначається, що на оплату вартості лота у покупця є 20 днів. Окрім запропонованої вартості інвестор вже заплатив гарантійний внесок у розмірі 20,3 мільйонів гривень.

Суд може зупинити провадження щодо екснардепа Сольвара

Колишній народний депутат Руслан Сольвар мобілізувався до лав Сил оборони. Через це суд розглядатиме клопотання про зупинення судового провадження проти нього у справі щодо незаконного отримання понад 360 тис. грн.

Організація Transparency International Ukraine наголошує, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відклала розгляд клопотання до 26 червня. Це потрібно для того, аби розглянути деталі щодо мобілізації Сольвара до українського війська. Сам нардеп заявляв, що йому вручили повістку на виході з лікарні.

Відставка Мустафи Найєма

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм повідомив, що йде у відставку та написав заяву про звільнення з посади.

«Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження», – написав він.

Як згодом стало відомо, Найєм заявив, що уряд не схвалив його поїздку на конференцію з відбудови до Берліну. Зокрема голова Нацагенства згадав про рішення керівництва уряду про скасування його участі у конференції в Берліні. Йдеться про щорічну конференцію з питань відновлення України, яка цього року має відбутися в столиці Німеччини 11-12 червня.

Росія скинула три керовані авіабомби на Харків

Російські загарбники здійснили черговий акт російського терору. Окупанти випустили керовані авіабомби по Харкову.

За словами посадовця, внаслідок російського удару наразі відомо про вісьмох постраждалих.  Також росіяни пошкодили своїм ударом 70 гаражів та 22 автівки.

Сили оборони вразили зенітні ракетні комплекси окупантів у Криму

Сьогодні вночі, 10 червня, Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

Як зазначає Генштаб, після ударів українських ракетників, зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300 таС-400. Окрім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ.

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Теги: Мустафа Найєм Харків війна окупанти депутат Крим

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