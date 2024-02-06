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До Києва прибув гендиректор МАГАТЕ Гроссі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва прибув гендиректор МАГАТЕ Гроссі (фото)
Гроссі уже провів зустріч з очільниками Міністерства енергетики, Держатомрегулювання та Енергоатому
фото: Рафаель Маріано Гроссі/Твіттер

Гроссі запевнив, що МАГАТЕ, яке присутнє на кожному майданчику, «залишається непохитним у підтримці безпеки та захищеності цих об'єктів»

Сьогодні, 6 лютого до Києва із робочим візитом прибув генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі. Він уже провів зустріч з очільниками Міністерства енергетики, Держатомрегулювання та Енергоатому.
Про це Гроссі повідомив у соцмережі Х.

«Перед моїм візитом на ЗАЕС радий провести зустріч з міністром енергетики Галущенком, регулятором (головою Державної інспекції ядерного регулювання України – «Главком».) Коріковим і представником Енергоатому Котіним та обмінятися думками щодо АЕС України», – йдеться у повідомленні.

Гроссі запевнив, що МАГАТЕ, яке присутнє на кожному майданчику, «залишається непохитним у підтримці безпеки та захищеності цих об'єктів».

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Раніше голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив на засіданні Ради Безпеки ООН про «реальну загрозу» великої ядерної аварії на Запорізькій АЕС. Крім того, Гроссі має намір уточнити довгострокові плани станції, які передбачають «спробу перезапустити один або кілька реакторів», адже «це питання має глибокі наслідки для ядерної безпеки». Він нагадав, що на ЗАЕС регулярно виникає проблема втрати зовнішнього електроживлення, необхідного для охолодження реакторів.

Також повідомлялося, що МАГАТЕ провела ротації на чотирьох АЕС України.

Теги: МАГАТЕ Запорізька АЕС

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