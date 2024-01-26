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«Реальна загроза великої аварії». Глава МАГАТЕ поспішає до України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Реальна загроза великої аварії». Глава МАГАТЕ поспішає до України
Рафаель Гроссі заявив про небезпеку на Запорізькій АЕС
фото із відкритих джерел

Глава МАГАТЕ має намір приїхати до України у найближчі 10 днів

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив на засіданні Ради Безпеки ООН про «реальну загрозу» великої ядерної аварії на Запорізькій АЕС.

«Потенційна загроза великої ядерної аварії, як і раніше, дуже реальна», – констатував він.

Також генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про те, що найближчим часом він має намір відвідати «Запоріжжя, Київ та Росію». За його словами, сказаним за підсумками брифінгу в РБ ООН це відбудеться в найближчі 10 днів. «Я планую повернутися до Запоріжжя, буду там у найближчі 10 днів або близько того, також у Києві та Росії», – сказав Рафаель Гроссі.

Він зазначив, що у Москві планує провести «політичний і технічний діалог», а в ході візиту на Запорізьку АЕС має намір зустрітися з представниками Росатому, керуючими об'єктом. Він також зазначив, що керуватиме у Запоріжжі 16-ою ротацією персоналу та особисто поспостерігає, як персонал справляється з проблемою постачання АЕС водою.

«Я поговорю з російським «керівництвом» станції, подивлюся, як розв’язується проблема з водою для охолодження станції після руйнування минулого літа Каховської греблі», – зазначив гендиректор МАГАТЕ.

Крім того, Гроссі має намір уточнити довгострокові плани станції, які передбачають «спробу перезапустити один або кілька реакторів», адже «це питання має глибокі наслідки для ядерної безпеки». Він нагадав, що на ЗАЕС регулярно виникає проблема втрати зовнішнього електроживлення, необхідного для охолодження реакторів.

Глава МАГАТЕ попередив, що втрата електропостачання на ЗАЕС може призвести до відключення систем охолодження реакторів і подальшого викиду радіоактивного матеріалу. Можливий розвиток подій він порівняв із Чорнобилем та Фукусімою. При цьому відомо, що за останні два роки станція стикалася зі втратою зовнішнього електропостачання вісім разів.

Раніше повідомлялося, що спеціалісти Міжнародного агентства з атомної енергії виявили нові міни на периферії території Запорізької АЕС. Наголошувалося, що боєприпаси знайдено у закритій зоні, недоступній для оперативного персоналу станції.

Читайте також: Мінування на ЗАЕС: розвідка оцінила ситуацію на станції
Теги: МАГАТЕ боєприпаси втрати Запорізька АЕС

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