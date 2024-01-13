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Окупанти заблокували доступ експертів МАГАТЕ до трьох реакторів ЗАЕС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти заблокували доступ експертів МАГАТЕ до трьох реакторів ЗАЕС
Росія окупувала Запорізьку АЕС у березні 2022 року
фото з відкритих джерел

Окупанти заявили, що реакторний зал шостого блоку «опечатаний».

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції досі не отримали доступу до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6, що перешкоджає їхній можливості контролювати ситуацію з ядерною безпекою на станції. Про це заявив 12 січня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі.

За його словами, після останньої успішної ротації експертів МАГАТЕ – п’ятнадцятої групи експертів, яка прибула на станцію з часу створення місії МАГАТЕ у вересні 2022 року – нова команда повторила запит на доступ до реакторного залу шостого блоку.

Ґроссі повідомив, що дозвіл на такий доступ експертам не дали, заявивши, що реакторний зал «опечатаний». Крім того, адміністрація ЗАЕС повідомила групі, що не відмовляє у доступі, а натомість пропонує отримати доступ до території приблизно через тиждень.

«Ці обмеження на своєчасний доступ експертів до ЗАЕС перешкоджають здатності МАГАТЕ незалежно й ефективно оцінювати ситуацію з безпекою і захищеністю… Ситуація… залишається дуже нестабільною, і я повторюю своє прохання про безперешкодний доступ», – наголосив гендиректор МАГАТЕ.

На початку цього місяця Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що його експертам нещодавно заборонили перевірити реакторні зали трьох енергоблоків Запорізької АЕС.

Теги: Запорізька АЕС МАГАТЕ Запорізька область окупанти

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