Іран розпочав будівництво нового ядерного реактора

Реактор призначений для створення потужного джерела нейтронів для різноманітних наукових застосувань

Іран почав будівництво вже четвертого ядерного реактора. Про це пише Агенство новин Ісламської республіки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Голова Організації з атомної енергії Ірану Мохаммад Есламі розповів, що країна почала будівництво фундаменту для власного ядерного реактора в центральному місті Ісфахан.

Есламі заявив, що 10-мегаватний дослідницький реактор в Ісфахані стане четвертим ядерним реактором Ірану. Він додав, що процес проєктування та будівництва реакторів вимагає деяких детальних досліджень, підготовки та проєктування обладнання. Плани щодо нового реактора в Ісфахані почалися торік.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, другий етап проєкту розпочався в понеділок із заливки бетону для фундаменту реактора.

«Дослідницький реактор будується для створення потужного джерела нейтронів з високим потоком нейтронів для різноманітних застосувань», – йдеться у повідомленні.

Есламі сказав, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) назвало центр ядерних досліджень в Ісфахані одним із об’єктів, присвячених навчальним цілям, додавши, що Іран використовує центр для надання допомоги іранським академічним центрам і для навчання людей.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по обʼєктах, які пов'язані з Іраном, в Іраку та Сирії. Понад 85 цілей були атаковані за допомогою багатьох літаків, у тому числі дальніх бомбардувальників, які прилетіли зі Сполучених Штатів. Під час авіаударів було застосовано понад 125 високоточних боєприпасів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про початок військової операції на Близькому Сході у відповідь на нещодавню атаку бази у Йорданії, яка призвела до загибелі трьох американських військовослужбовців.

До слова, Іран заявив про успішний запуск у космос одночасно трьох супутників за допомогою ракети. Запуск стався на тлі підвищеної напруженості на Близькому Сході через війну у Секторі Гази, що викликає побоювання щодо регіонального конфлікту.