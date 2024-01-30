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МАГАТЕ провела ротації на чотирьох АЕС України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
МАГАТЕ провела ротації на чотирьох АЕС України
Глава МАГАТЕ Гроссі повідомив про «реальну загрозу» великої ядерної аварії на Запорізькій АЕС
фото: glavcom.ua

Постійно діючі місії МАГАТЕ на українських атомних електростанціях було запроваджено з метою моніторингу за станом безпеки на АЕС

МАГАТЕ провело чергову ротацію моніторингових місій на чотирьох українських атомних електростанціях. Про це повідомила пресслужба Державна інспекція ядерного регулювання України у Telegram.

«Упродовж другої декади січня 2024 року на ВП «Рівненська АЕС», ВП «Південноукраїнська АЕС», ВП «Хмельницька АЕС» було успішно проведено дев’ятнадцяту ротацію експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії, на ДСП «Чорнобильська АЕС» – двадцять першу ротацію» – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, постійно діючі місії МАГАТЕ на українських атомних електростанціях було запроваджено з метою моніторингу за станом безпеки на АЕС в умовах військової агресії Росії в Україні.

Нагадаємо, раніше голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив на засіданні Ради Безпеки ООН про «реальну загрозу» великої ядерної аварії на Запорізькій АЕС. Також генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про те, що найближчим часом він має намір відвідати «Запоріжжя, Київ та Росію». Глава МАГАТЕ попередив, що втрата електропостачання на ЗАЕС може призвести до відключення систем охолодження реакторів і подальшого викиду радіоактивного матеріалу. Можливий розвиток подій він порівняв із Чорнобилем та Фукусімою. При цьому відомо, що за останні два роки станція стикалася зі втратою зовнішнього електропостачання вісім разів.

Теги: МАГАТЕ Запорізька АЕС

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