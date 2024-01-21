Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

До України приїде гендиректор МАГАТЕ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
До України приїде гендиректор МАГАТЕ
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
фото: AP

Можливо, Гроссі відвідає Запорізьку АЕС, ситуація на якій погіршується

Незабаром до України приїде генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Про це заявив Міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

Міністр енергетики зазначив, що ситуація на Запорізькій АЕС стає дедалі гіршою і гіршою.

«Продовжується процес деградації обладнання. Росіяни допустили експертів до реакторів із третьої спроби, але це не змінює загальної картини», – розповів Галущенко.

За його словами, невдовзі до України приїде гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

«Найближчим часом в Україну приїде Гроссі. Можливо, він відвідає Запорізьку АЕС. До цього зараз прикута увага всього світу. Присутність росіян там – це постійна небезпека», – сказав Галущенко.

Нагадаємо, російські загарбники знову замінували окуповану ними Запорізьку атомну електростанцію.

12 січня експерти МАГАТЕ повідомляли, що досі не отримали доступу до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6, що перешкоджає їхній можливості контролювати ситуацію з ядерною безпекою на станції.

Як повідомлялося, експерти МАГАТЕ все ще очікують на запланований ще на 19 грудня доступ до дахів реакторів, який не відбувся через заявлені нібито міркування безпеки. Також команда МАГАТЕ досі не отримала від окупантів графік технічного обслуговування АЕС на 2024 рік.

Читайте також: Мінування на ЗАЕС: розвідка оцінила ситуацію на станції
Теги: Герман Галущенко МАГАТЕ Запорізька АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Двері та вікна Нікопольського феросплавного забиті фанерою. Росіяни обстрілюють підприємство щодня
Зупинилися, щоби дожити до перемоги. Репортаж із найбільшого у Європі феросплавного заводу лінія фронту
9 сiчня, 10:05
Ядерний науково-дослідний центр в Йонбені
Північна Корея запустила реактор, що виробляє плутоній для ядерної зброї
22 грудня, 2023, 07:35
КНДР може запустити реактор у Йонбені влітку 2024 року
Новий ядерний реактор, ракета і зброя для Росії: розкрито план Кім Чен Ина
29 грудня, 2023, 11:27
Росіяни знову замінували Запорізьку АЕС
Росіяни знову замінували Запорізьку АЕС
20 сiчня, 04:20
МАГАТЕ зробило нову заяву щодо ситуації в Україні
МАГАТЕ підбила підсумки перевірок на українських АЕС
29 грудня, 2023, 08:38
Експерти МАГАТЕ змогли потрапити на ЗАЕС
МАГАТЕ розповіло у якому стані перебуває реактор на ЗАЕС
17 сiчня, 11:30
Окупанти не пускають експертів до деяких майданчиків реакторів ЗАЕС
Росія блокує доступ інспекторів МАГАТЕ до частини окупованої Запорізької АЕС
4 сiчня, 06:39
Росія окупувала Запорізьку АЕС у березні 2022 року
Окупанти заблокували доступ експертів МАГАТЕ до трьох реакторів ЗАЕС
13 сiчня, 07:36
Експерти МАГАТЕ під час останніх оглядів виявили нові мінування на території ЗАЕС
Мінування на ЗАЕС: розвідка оцінила ситуацію на станції
20 сiчня, 15:29

Події в Україні

В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину
Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину
Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування
Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
12K
Згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (фото)
8218
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7102
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua