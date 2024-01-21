Можливо, Гроссі відвідає Запорізьку АЕС, ситуація на якій погіршується

Незабаром до України приїде генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Про це заявив Міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

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Міністр енергетики зазначив, що ситуація на Запорізькій АЕС стає дедалі гіршою і гіршою.

«Продовжується процес деградації обладнання. Росіяни допустили експертів до реакторів із третьої спроби, але це не змінює загальної картини», – розповів Галущенко.

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За його словами, невдовзі до України приїде гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

«Найближчим часом в Україну приїде Гроссі. Можливо, він відвідає Запорізьку АЕС. До цього зараз прикута увага всього світу. Присутність росіян там – це постійна небезпека», – сказав Галущенко.

Нагадаємо, російські загарбники знову замінували окуповану ними Запорізьку атомну електростанцію.

12 січня експерти МАГАТЕ повідомляли, що досі не отримали доступу до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6, що перешкоджає їхній можливості контролювати ситуацію з ядерною безпекою на станції.

Як повідомлялося, експерти МАГАТЕ все ще очікують на запланований ще на 19 грудня доступ до дахів реакторів, який не відбувся через заявлені нібито міркування безпеки. Також команда МАГАТЕ досі не отримала від окупантів графік технічного обслуговування АЕС на 2024 рік.