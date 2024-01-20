Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни знову замінували Запорізьку АЕС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росіяни знову замінували Запорізьку АЕС
фото з відкритих джерел

Генеральний директор Гроссі наголосив, що наявність мін суперечить стандартам безпеки МАГАТЕ

Російські загарбники знову замінували окуповану ними Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

18 січня експерти МАГАТЕ знову відвідали ЗАЕС, у тому числі усі шість основних диспетчерських пунктів. Вони змогли дізнатися, скільки людей працює на станції, але не змогли поставити питання про їх кваліфікацію та досвід.

Раніше цього тижня експерти отримали доступ до реакторної зали енергоблока №6. Наразі вони домагаються доступу в інші реакторні зали, машинні зали та на дахи реакторів. Такий доступ необхідний для моніторингу ядерної безпеки та дотримання п'яти конкретних принципів захисту ЗАЕС, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішнім та зовнішнім огорожами об'єкта, які раніше були виявлені групою МАГАТЕ та були прибрані у листопаді 2023 року, тепер знову встановлені. Це закрита зона, недоступна для персоналу станції, що діє. Генеральний директор повторив, що наявність мін несумісна зі стандартами безпеки МАГАТЕ.

Минулого тижня експерти МАГАТЕ зустрілися зі співробітниками ЗАЕС, щоб обговорити технічне обслуговування станції. Працівники показали експертам план технічного обслуговування на 2024 рік, який включає важливі роботи щодо ядерної безпеки.

Повідомляється, що цього року пріоритетом для ЗАЕС є технічне обслуговування систем безпеки та важливих заходів, які не проводились минулого року. Щорічний план технічного обслуговування включає системи безпеки, дизель-генератори, одиничні трансформатори та розподільчу станцію 750 кВ.

Нагадаємо, експерти МАГАТЕ все ще очікують на запланований  ще на 19 грудня доступ до дахів реакторів, який не відбувся через заявлені нібито міркування безпеки. Також команда МАГАТЕ досі не отримала від окупантів графік технічного обслуговування АЕС на 2024 рік.

Теги: Запорізька АЕС МАГАТЕ окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ відбили ворожі штурми на Херсонщині
Третина ворожих атак за добу відбулась під Авдіївкою – Генштаб
22 грудня, 2023, 07:59
За словами Гуменюк, після того, як ЗСУ знищили російські літаки, «ворог серйозно замислився про те, що робити і як протидіяти»
«Південь» пояснив, чому окупанти не застосовують керовані авіабомби на Херсонщині
26 грудня, 2023, 18:53
Наслідки нічної атаки «Шахедів» на Київ
«Ми і діти вижили в пеклі». У Києві дрони зруйнували квартиру журналіста (фото)
22 грудня, 2023, 08:28
Підпорядковується новий батальйон «казацькій бригаді «Терек», яка не має жодного відношення до козаків
Росіяни формують ще один псевдодобровольчий батальйон
22 грудня, 2023, 08:04
До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи
Масована атака «Шахедів» на Україну: деталі від Повітряних сил
22 грудня, 2023, 08:17
Росія перекидає на фронт військову техніку через Крим
Гуменюк розповіла про логістичні проблеми росіян у Криму
23 грудня, 2023, 17:57
Шойгу заявив про нібито захоплення Мар'їнки на Донеччині
Шойгу заявив про нібито захоплення Мар'їнки на Донеччині
25 грудня, 2023, 18:18
Кількість жертв після атаки зросла до 18, ще 132 поранені
Кількість жертв після атаки зросла до 18, ще 132 поранені
29 грудня, 2023, 14:19
ЗСУ розповіли, скільки російських «Кинджалів» вже збито комплексом Patriot
ЗСУ розповіли, скільки російських «Кинджалів» вже збито комплексом Patriot
31 грудня, 2023, 17:38

Події в Україні

В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину
Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину
Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування
Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
12K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8244
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7231
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua