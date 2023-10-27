Прем'єр Нідерландів поскаржився на збільшення бюджету ЄС через Україну

Лідери Євросоюзу вперше обговорили прохання Єврокомісії надати додаткові 66 млрд євро до довгострокового бюджету на 2021-2027 роки

Брюссель повинен затягнути паски замість того, щоб просити країни ЄС про додаткові внески до свого багаторічного бюджету. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на засіданні Європейської ради, повідомляє Euractiv.

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У четвер лідери Євросоюзу вперше обговорили прохання Єврокомісії до держав-членів надати додаткові 66 млрд євро до довгострокового бюджету на 2021-2027 роки, оскільки керівництво ЄС прагне впоратися з фінансовими труднощами, пов'язаними з підтримкою України, управлінням міграцією та зростанням вартості запозичень для реалізації плану відновлення після пандемії.

Хоча Рютте визнав, що збільшення бюджету ЄС «ймовірно» необхідне, він сказав журналістам, що «це має бути зроблено шляхом зміни пріоритетів у бюджеті ЄС».

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«Отже, нашими трьома пріоритетами є: змінити пріоритети, змінити пріоритети і змінити пріоритети. Так само як і в національному бюджеті, ви повинні час від часу затягувати паски в інших статтях. Ми повинні робити те ж саме в Нідерландах», – додав прем'єр-міністр, який йде у відставку, заявивши, що «ніхто не чекає з нетерпінням», щоб відкрити свій гаманець для Брюсселя в часи великого тиску на витрати.

Слова Рютте перегукуються з думкою кількох нідерландських консультативних органів, які раніше закликали державу обмежити свої витрати після кількох років послаблення фіскального контролю через пандемію та війну в Україні.

Зазначимо, Нідерланди були одним із найзапекліших критиків прохання виконавчої влади ЄС про додаткові кошти.

Нагадаємо, посол Нідерландів пропонує якнайшвидше повертати українців додому, адже «Україна потребує людей для відновлення країни».

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До слова, у Нідерландах погрожують масовим закриттям центрів реєстрації українських біженців.