Посол Нідерландів пропонує якнайшвидше повертати українців додому

Зазначається, що у ЄС виступають за початок діалогу щодо повернення біженців до України

За словами Єннеса де Мола, така думка існує у всіх європейських країнах

Україна потребує людей для відновлення країни, тому потрібно якнайшвидше починати діалог про повернення українців з-за кордону. Відповідну заяву у середу, 25 жовтня, зробив посол Нідерландів в нашій країні Єннес де Мол на відкритті Human Capital Forum «Українці. Економіка. Майбутнє», повідомляє «Укрінформ».

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«У моїй країні, Нідерландах, 100 тисяч українців. Воли легко інтегрувалися, і ми це цінуємо, але водночас є ризик. Україні потрібні ці люди, їхні навички, знання, щоб відновлювати країну. Один із викликів, який ми зараз бачимо – як повернути цих людей», – підкреслив дипломат.

Посол Нідерландів додав, що «у всій Європі» виступають за початок діалогу на найвищому рівні щодо повернення українців до України.

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«Це те, що має починатися якомога швидше. Це і моя думка», – зазначив де Мол.

Він додав, що українці легко інтегруються і починають бізнес у Нідерландах, тоді як люди потрібні, щоб починати бізнес в Україні, і для цього їм потрібна мотивація.

Нагадаємо, у Нідерландах погрожують масовим закриттям центрів реєстрації українських біженців. Повідомляється, що ситуація із розміщенням мігрантів стає серйозним викликом для місцевої влади. До Нідерландів щодня приїжджає двісті нових шукачів притулку, для яких практично немає місць. Наприклад, до центру для біженців міста Тер-Апель прибуває більше людей, ніж їх можна вмістити, у результаті людям доводиться спати на стільцях у зонах очікування.