До виходу на кордон залишається 50 км: Залужний про звільнення Харківщини (фото)

На Харківському напрямку ЗСУ почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ

Збройні Сили України продовжують звільнення окупованих Росією територій. Від початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км», – ідеться у дописі.

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Валерій Залужний також опублікував світлини із результатами роботи кількох підрозділів Збройних Сил, які звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка.

Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, котрі вони гордо назвали «Масква», «Омск» й «Пітєр», дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ.

«Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Маю за честь боротися пліч-о-пліч з вами. Вічна Пам’ять полеглим в боях за Україну!», – підсумував Залужний.

Нагадаємо, завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в селище Чкаловське Харківської області.

Також, за повідомленням Генштабу, триває звільнення Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини.