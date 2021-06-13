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    Події в Україні

    Доба на Донбасі минула без стрілянини і бойових втрат

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    Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає - Доба на Донбасі минула без стрілянини і бойових втрат
    Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає
    Фото: УНІАН

    Українські військові перебувають на позиціях і дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню

    На Донбасі станом на 17: 00 13 червня зберігається режим «тиші». З боку проросійських збройних формувань не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

    «Із початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», – ідеться в повідомленні.

    Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

    У штабі ООС зазначили, що українські військові перебувають на позиціях і дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

    Крім того, в районі проведення ООС продовжують виконувати завдання інші складові сил сектору безпеки.

    Зазначається, що сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували близько 2 гектарів території та передали на знищення 88 вибухонебезпечних предметів.

    Нагадаємо, протягом минулої доби, 12 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас ДСНС військові Facebook Операція Об’єднаних сил
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    Доба на Донбасі минула без стрілянини і бойових втрат