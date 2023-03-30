ЗСУ показали, як одним пострілом знищили склад БК та техніку росіян біля Бахмута (відео)

Ворожу техніку ліквідувала 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

Українські захисники з одного пострілу знищили під Бахмутом Донецької області ворожий склад БК та військову техніку окупантів. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

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«Під Бахмутом. Завдяки активній взаємодії розвідників 30 окремої механізованої бригади та артилеристів 26 і 45 бригад було знищено склад БК та військову техніку окупантів з одного пострілу», - йдеться в описі під відео.

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Як зазначається у повідомлення, до цієї роботи була залучена 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, 26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича і 45 окрема артилерійська бригада ЗСУ.

Нагадаємо, триває 400-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.