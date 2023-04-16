«Вагнер» тут майже закінчився: прикордонники розповіли про ситуацію на найгарячіших ділянках фронту

Під час спілкування бійці ДПСУ доповіли про ситуацію на фронті та обговорили подальші плани

Сергій Дейнеко напередодні Великодня відвідав прикордонників на Бахмутському та Лиманському напрямках

Голова Державної прикордонної служби України майор Сергій Дейнеко побував на найгарячіших ділянках фронту. Відповідне відео оприлюднила ДПСУ.

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Очільник відомства напередодні Великодня відвідав прикордонників на Бахмутському та Лиманському напрямках. Під час спілкування бійці ДПСУ доповіли про ситуацію на фронті та обговорили подальші плани.

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«Наразі обстановка стабільна та контрольована, але щодня відбуваються стрілецькі бої, оскільки в противника є чергові зміни. «Вагнер» майже закінчився на нашій ділянці. За перехопленнями, те що ми маємо станом на сьогодні, зайшли регулярні війська, десантура на нашому напрямку», – доповіли очільнику прикордонної служби.

Крім того, Сергій Дейнеко вручив воїнам державні нагороди та відомчі відзнаки.

Нагадаємо, шестеро прикордонників Луганського загону протягом трьох годин тримали позиції та відбивали атаки противника в Бахмуті.

Раніше повідомлялося, що окупанти перейшли до «сирійської» тактики випаленої землі в Бахмуті.