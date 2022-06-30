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  4. Донеччина: поліція показала наслідки ворожих обстрілів (фото)
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    Події в Україні

    Донеччина: поліція показала наслідки ворожих обстрілів (фото)

    Зафіксовано 19 рашистських ударів по Донеччині - Донеччина: поліція показала наслідки ворожих обстрілів (фото)
    Зафіксовано 19 рашистських ударів по Донеччині
    фото: Нацполіція

    Руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів

    Окупанти обстріляли 10 населених пунктів на Донеччині, вбили та поранили мирних мешканців. Зруйновано та пошкоджено 13 житлових будинків, м’ясокомбінат, коксохімічний завод, автомобіль «швидкої допомоги», гаражі, лінію електромереж. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

    «Під обстрілами перебували міста Авдіївка, Слов’янськ, Красногорівка, Бахмут, Часів Яр, Соледар, села Первомайське, Новомиколаївка, Сидорове, Берестове. Росіяни били авіацією, артилерією, реактивними системами залпового вогню «Град» і «Ураган», – йдеться в повідомленні.

    Загалом зафіксовано 19 ударів по Донеччині. Руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів.

    Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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    Донеччина: поліція показала наслідки ворожих обстрілів (фото)
    Донеччина: поліція показала наслідки ворожих обстрілів (фото)
    Донеччина: поліція показала наслідки ворожих обстрілів (фото)
    Донеччина: поліція показала наслідки ворожих обстрілів (фото)
    Донеччина: поліція показала наслідки ворожих обстрілів (фото)
    Донеччина: поліція показала наслідки ворожих обстрілів (фото)
    Донеччина: поліція показала наслідки ворожих обстрілів (фото)
    Донеччина: поліція показала наслідки ворожих обстрілів (фото)
    Донеччина: поліція показала наслідки ворожих обстрілів (фото)
    Донеччина: поліція показала наслідки ворожих обстрілів (фото)
    фото: Нацполіція

    Нагадаємо, триває 127-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Харківському напрямку, перегруповують війська на Слов’янському напрямку та хоче взяти під контроль Лисичанськ.

    Теги: росія окупанти війна Донеччина Авдіївка Україна окупація #stoprussia
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    Донеччина: поліція показала наслідки ворожих обстрілів (фото)