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Лукашенко призупинив дію договору про звичайні збройні сили Європи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лукашенко призупинив дію договору про звичайні збройні сили Європи
Лукашенко підписав закон про призупинення дії Договору про звичайні збройні сили в Європі
фото з відкритих джерел

Держави-учасниці Договору були зобов'язані повідомляти та обмінюватися інформацією про стан свого озброєння 

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про призупинення дії Договору про звичайні збройні сили в Європі. Про це йдеться в документі національного правового порталу Республіки Білорусь від 24 травня, який був оприлюднений в середу, 29 травня.

«Призупинити дію Договору про звичайні збройні сили в Європі від 19 листопада 1990 року», – йдеться в законі від 24 травня, оприлюдненому сьогодні.

Даний договір був ратифікований Білоруссю і набув чинності 1992 року.

Договір передбачає обмеження сумарних рівнів звичайних озброєнь і техніки за п'ятьма основними категоріями:

  • танки;
  • бойові броньовані машини;
  • артилерія;
  • ударні гелікоптери;
  • бойові літаки.

Крім того, документ також регулює механізми перевірки дотримання зобов'язань включно з обміном інформацією та проведенням інспекцій.

З метою перевірки дотримання положень Договору держави-учасниці були зобов'язані повідомляти та обмінюватися інформацією про стан свого озброєння.

Раніше повідомлялося, що Білорусь схвалила декларацію, яка допоможе офіційно воювати проти України.  Декларація дозволяє надавати військову допомогу дружнім державам на підставі двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів «для участі у відповідній діяльності з підтримання міжнародного миру та безпеки».

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко озброєння

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