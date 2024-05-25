Перебування військовозобов'язаних українців за кордоном: Польща зробила важливу заяву

Радослав Сікорський вважає, що українці призовного віку, що перебувають у Польщі, не мають права отримувати соцвиплати

Рішення щодо того, що робити з призовниками за кордоном, – за Україною

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський вважає, що українці призовного віку, що перебувають у Польщі, не мають права отримувати соцвиплати, якщо вони ухиляються від військової служби на Батьківщині. Про це він сказав в інтерв’ю для Guardian.

«Я точно не вірю в те, що існує право людини отримувати соціальне страхування за те, що вона ухиляється від призову. Ті люди, які воюють на фронті, також мають права людини», – заявив Сікорський.

Однак міністр додав, що рішення щодо того, що робити з українськими призовниками за кордоном, – за Україною.

Крім того, на його думку, якщо буде ухвалено обмежувати пільги українським чоловікам призовного віку за кордоном, то ця система обмежень має бути загальноєвропейською. Інакше, каже польський міністр, ухилянти почнуть шукати пільги по всій Європі.

Раніше командир штурмовиків пояснив, як слід чинити з ухилянтами.

Як повідомлялося, реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» має зменшити кількість помилок внаслідок людського фактора, а також заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації. Одним із ключових питань, які має вирішити «Оберіг», є запобігання корупції.

Нагадаємо, Міноборони запустило мобільний застосунок «Резерв+» для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. У міністерстві зазначили, що у ньому також з’явився QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус особи як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Як відомо 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію – на всіх ухилянтів, які отримали по декілька штрафів та не з’являються до ТЦК, чекає кримінальна відповідальність.