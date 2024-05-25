Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Перебування військовозобов'язаних українців за кордоном: Польща зробила важливу заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Перебування військовозобов'язаних українців за кордоном: Польща зробила важливу заяву
Радослав Сікорський вважає, що українці призовного віку, що перебувають у Польщі, не мають права отримувати соцвиплати
фото з відкритих джерел

Рішення щодо того, що робити з призовниками за кордоном, – за Україною

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський вважає, що українці призовного віку, що перебувають у Польщі, не мають права отримувати соцвиплати, якщо вони ухиляються від військової служби на Батьківщині. Про це він сказав в інтерв’ю для Guardian.

«Я точно не вірю в те, що існує право людини отримувати соціальне страхування за те, що вона ухиляється від призову. Ті люди, які воюють на фронті, також мають права людини», – заявив Сікорський.

Однак міністр додав, що рішення щодо того, що робити з українськими призовниками за кордоном, – за Україною.

Крім того, на його думку, якщо буде ухвалено обмежувати пільги українським чоловікам призовного віку за кордоном, то ця система обмежень має бути загальноєвропейською. Інакше, каже польський міністр, ухилянти почнуть шукати пільги по всій Європі.

Раніше командир штурмовиків пояснив, як слід чинити з ухилянтами. 

Як повідомлялося, реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» має зменшити кількість помилок внаслідок людського фактора, а також заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації. Одним із ключових питань, які має вирішити «Оберіг», є запобігання корупції.

Нагадаємо, Міноборони запустило мобільний застосунок «Резерв+» для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. У міністерстві зазначили, що у ньому також з’явився QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус особи як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Як відомо 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію – на всіх ухилянтів, які отримали по декілька штрафів та не з’являються до ТЦК, чекає кримінальна відповідальність. 

Читайте також: Стало відомо, коли повноцінно запрацює реєстр військовозобов'язаних «Оберіг»
Теги: Польща міністр соцвиплати українці права людини страхування пільги ухилянти Міноборони реєстр застосунок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща готова приймати більше працівників на роботу
Польща скаржиться на нестачу українців: нема кому робити сезонну роботу
Вчора, 12:02
Кіріакос Міцотакіс і Дональд Туск запропонували ЄС створити щит протиповітряної оборони
Польща та Греція закликали ЄС створити спільний повітряний щит
Вчора, 01:49
Технічні спеціалісти Польщі мають дати свою оцінку і дійти згоди щодо того, за яких умов можна збивати ракети окупантів
Польща обговорює можливість збиття російських ракет
22 травня, 20:25

Події в Україні

«Усі сказали – ні»: Зеленський розповів про прохання до Байдена перед вторгненням РФ
«Усі сказали – ні»: Зеленський розповів про прохання до Байдена перед вторгненням РФ
ЗСУ планують контрнаступ у Харківській області – Bloomberg
ЗСУ планують контрнаступ у Харківській області – Bloomberg
Зеленський порівняв втрати України й Росії на Харківщині
Зеленський порівняв втрати України й Росії на Харківщині
Перебування військовозобов'язаних українців за кордоном: Польща зробила важливу заяву
Перебування військовозобов'язаних українців за кордоном: Польща зробила важливу заяву
Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала менш ніж пів години
Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала менш ніж пів години
Карта бойових дій в Україні станом на 25 травня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 травня 2024 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Німеччина виселяє українських біженців із квартир: у чому причина
37K
На Львівщині знайдено митну декларацію на майже 10 тис. зниклих аптечок для ЗСУ
12K
Поліція затримала в Одесі жінку, яка здійснила наругу над прапорами
6631
Кулеба прокоментував повідомлення про нібито готовність Путіна до переговорів
4585
25 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4516
Патріарх Кирило стверджує, що Путін заряджений

Новини

Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
Сьогодні, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
Сьогодні, 14:44
Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Продукти дла армії: ЗМІ порахували економію, яку отримала держава завдяки відкритим тендерам на Prozorro
Вчора, 21:32
Тариф на електрику в Україні занижений удвічі – ICC Ukraine
Вчора, 13:02
Мобілізувати слід підготовлених силовиків. Відомий бізнесмен закликав змінити систему бронювання
Вчора, 10:58

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua