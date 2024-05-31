Польща готується передати Україні нове озброєння

Польща дозволяє Україні застосовувати зброю, що поставляється нею, для ударів по об'єктах у Росії

Польща готується передати Україні 45-й пакет військової допомоги

Польща нині працює над новою військовою допомогою для України. Це буде вже 45-й пакет. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише Reuters.

«Польща відправила 44 пакети допомоги Україні, зараз ми організовуємо 45-й... Ми вважаємо, що тільки у вигляді військової допомоги ми внесли близько 4 млрд євро», – заявив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що уряд Польщі не повинен виключати відправку військ в Україну.

Як повідомлялося, Польща дозволяє Україні застосовувати зброю, що поставляється нею, для ударів по об'єктах у Росії. Заступник міністра оборони Польщі Цезари Томчик заявив, що Варшава підтримує право Києва використовувати озброєння на власний розсуд.

До слова, відповідно до власних внутрішніх розрахунків НАТО, Європа має лише незначну частину можливостей протиповітряної оборони, необхідних для захисту свого східного флангу, що свідчить про масштаби вразливості континенту. У країн НАТО є лише 5% засобів протиповітряної оборони (ППО), які необхідні для захисту Центральної та Східної Європи від можливих ударів