Росіяни запустили дрони-камікадзе у Миколаївську область

В Миколаївській області помітили пересування дронів-камікадзе

Російські загарбники запустили у бік Миколаївської області дрони-камікадзе. У зв'язку з цим у регіоні оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив в Telegram голова військової адміністрації Миколаївщини Віталій Кім.

«Мопеди в області. Шукаєм», – написав Кім.

Карта повітряних тривог станом на 22:13 виглядає так:

До закінчення повітряної тривоги рекомендується перебувати у укриттях.

Нагадаємо, за словами керівника головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова, Росія замовила декілька партій дронів-камікадзе в Ірану для атак на Україну.

Додамо, що міністр Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.