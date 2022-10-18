Росіяни запустили дрони-камікадзе у Миколаївську область
В Миколаївській області помітили пересування дронів-камікадзе
Російські загарбники запустили у бік Миколаївської області дрони-камікадзе. У зв'язку з цим у регіоні оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив в Telegram голова військової адміністрації Миколаївщини Віталій Кім.
«Мопеди в області. Шукаєм», – написав Кім.
Карта повітряних тривог станом на 22:13 виглядає так:
До закінчення повітряної тривоги рекомендується перебувати у укриттях.
Нагадаємо, за словами керівника головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова, Росія замовила декілька партій дронів-камікадзе в Ірану для атак на Україну.
Додамо, що міністр Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.
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