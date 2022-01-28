Друга делегація конгресменів в Україні: програма візиту

Сьогодні американські конгресмени проведуть зустріч з Зеленським і Кулебою

Делегація Конгресу Сполучених Штатів сьогодні зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та народними депутатами. Про це повідомили у пресслужбі посольства США.

«Члени Палати представників Конгресу США прибули в Україну, щоб підтвердити двопартійну підтримку України і показати відданість США дипломатичним зусиллям та діалогу на тлі тривалого нарощування Росією військових на кордоні України», - зазначили у диппредставництві.

До складу делегації входять члени Палати представників Конгресу США демократи Ґрегорі Мікс, Еймі Бера, Сара Джейкобс, Девід Сісіллін, Мікі Шерріл, Кріссі Хулахан та республіканці Марк Грін, Огест Пфлюгер і Вікторія Спарц.

Члени делегації також відвідають Стіну пам’яті полеглих за Україну на війні на Донбасі та проведуть брифінг для ЗМІ.