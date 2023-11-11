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Умєров провів розмову з главою Пентагону: про що говорили

Діана Гасюк
glavcom.ua
Умєров провів розмову з главою Пентагону: про що говорили
Міністр оборони України Рустем Умєров
фото з відкритих джерел

Під час розмови Умєров проінформував Остіна про поточну ситуацію на фронті та актуальні потреби України

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонні переговори з главою Пентагону Остіном Ллойдом. Зокрема, вони обговорили актуальні потреби України. Про це повідомляє Умєров в Facebook.

«Вранці розмовляв з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Під час нашої розмови Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Принагідно подякував міністру Остіну за надані США системи протиповітряної оборони», – заявив він.

Під час розмови Умєров проінформував Остіна про поточну ситуацію на фронті та актуальні потреби України.

Крім того, вони обговорили конкретні кроки, які збираються зробити, щоб забезпечити перемогу України.

До слова, триває 626-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 41 авіаційний ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. 

Теги: десант ворог Михайло Федоров інфраструктура росія

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