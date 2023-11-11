Умєров провів розмову з главою Пентагону: про що говорили

Під час розмови Умєров проінформував Остіна про поточну ситуацію на фронті та актуальні потреби України

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонні переговори з главою Пентагону Остіном Ллойдом. Зокрема, вони обговорили актуальні потреби України. Про це повідомляє Умєров в Facebook.

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«Вранці розмовляв з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Під час нашої розмови Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Принагідно подякував міністру Остіну за надані США системи протиповітряної оборони», – заявив він.

Під час розмови Умєров проінформував Остіна про поточну ситуацію на фронті та актуальні потреби України.

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Крім того, вони обговорили конкретні кроки, які збираються зробити, щоб забезпечити перемогу України.

До слова, триває 626-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 41 авіаційний ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.