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Військовий літак США під час тренувань розбився над Середземним морем – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Військовий літак США під час тренувань розбився над Середземним морем – ЗМІ
Літак проводив навчальні вправи та «сталися аварійні обставини, що призвели до падіння»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі не виявлено ознак того, що літак було збито і що «немає ознак» ворожої діяльності

Під час тренувань літак військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки потрапив у аварію та розбився над східною частиною Середземного моря. Про це повідомляє Daily Mail.

За повідомленням Європейського Командування Збройних сил США (Eucom), літак проводив навчальні вправи та «сталися аварійні обставини, що призвели до падіння». Інцидент стався вночі на п'ятницю.

Інформація про членів екіпажу, постраждалих чи загиблих не повідомляється. Модель літака не була уточнена. За відомостями військових, причини аварії наразі визначаються.

За даними Eucom, що наразі не виявлено ознак того, що літак було збито і що «немає ознак» ворожої діяльності.

Нагадаємо, поблизу аеропорту Френч-Веллі невеликий корпоративний літак розбився та згорів. Усі шість осіб, які перебували на борту загинули. 

Раніше повідомлялося, що два колумбійських Т-27 Tucano зіткнулися під час навчань Військово-повітряних сил країни. Під час зіткнення загинув пілот, підполковник Маріо Андреса Гонсалеса. Інший пілот не постраждав. 

Інцидент стався під час підготовки до авіашоу, яке має відбутися 20 липня в місті Ріо-Негро. Тренування проходили на військовому аеродромі Апіай у місті Вільявісенсіо.


 

Теги: США авіашоу літак пілот

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