ДТП у Запорізькій області. Постраждало шість осіб, четверо з них – діти



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Всіх госпіталізували до центральної районної лікарні. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування Фото пресслужби ДСНС у Запорізькій області

Сталось лобове зіткнення двох легкових автомобілів «Daewoo Lanos» та «BMW»

У Запорізькій області на автошляху Якимівка – Кирилівка сталась ДТП. В результаті аварії травмувалось шість осіб з них чотири дитини.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Запорізькій області.

Як повідомили рятувальники, 3 липня о 16:20 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автошляху Якимівка – Кирилівка, біля с. Шелюги Якимівськоко району.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що сталось лобове зіткнення двох легкових автомобілів «Daewoo Lanos» та «BMW».

Внаслідок події травмувалось шість осіб з них чотири дитини.

«25-річного водія Daewoo Lanos затиснуло конструкціями понівечиної автівки. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували чоловіка та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Також під час ДТП постраждали 57-річний чоловік, дві дівчинки 2-х та 7-ми років та два хлопчика 3 та 8 років», – йдеться у повідомленні.

Всіх госпіталізували до центральної районної лікарні. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Нагадаємо, у п’ятницю, 3 липня на Львівщині у ДТП за участі мікроавтобуса та легковика постраждали 11 осіб. Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.

Як повідомлялося, автобус, який перевозив близько 40 громадян України, потрапив у ДТП поблизу міста Богуславіце Сілезького воєводства на півдні Польщі. За попередньою інформацією, автобус прямував з Тернопільської області у напрямку Варшави.

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