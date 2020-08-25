Армія Великої Британії може повністю відмовитися від танків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Британія вже почала досліджувати можливості змінити свою роль в діяльності НАТО

Лондон може відмовитися від модернізації важкої техніки через великі витрати

Армія Великої Британії може повністю відмовитися від танків під час модернізації Збройних сил. Про це повідомляє британська газета The Times.

Зазначається, що уряд може прийняти таке рішення через високі витрати на модернізацію 227 танків «Челленджер 2» і 388 бойових машин піхоти «Уорріор» британської армії.

Міноборони королівства вважає, що ця техніка застаріла, а характер і способи ведення бойових дій змінилися, і вимагають вкладень в кіберозброєння і космічні технології.

Відзначається, що хоча однією з можливостей залишається модернізація танків і БМП або придбання у Німеччині танків «Леопард 2», Лондон уже почав досліджувати можливості змінити свою роль в діяльності НАТО.

Нагадаємо, британський уряд планує скоротити чисельність сухопутних військ, а один з двох сучасних авіаносців можуть передати в оренду союзникам.

До відома, державний борг Британії вперше перевищив 2 трлн фунтів.