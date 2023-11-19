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Екскомандир «Айдару» пояснив, що зірвало наступ ЗСУ на лівий берег Херсонщини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Екскомандир «Айдару» пояснив, що зірвало наступ ЗСУ на лівий берег Херсонщини
Підрив Каховської ГЕС завадив ЗСУ закріпитися на лівому березі Херсонщини влітку
фото з відкритих джерел

Підрив Каховської ГЕС змусив на три місяці відкласти плани

Українська війська вже посунули ЗС РФ на 3–8 кілометрів від Дніпра на лівобережжі Херсонської області. ЗСУ мають успіх, але все сталося із затримкою через дії окупантів. Євген Дикий розповів, що відбувається на лівому березі Херсонщини та про те, які були початкові плани ЗСУ.

«Там зараз плацдарм – це ключове. Фактично ми наразі повернулись до того плану, який був ще на початку літа, і який, на жаль, довелося надовго відкласти після того, як наші вороги підірвали греблю Каховської ГЕС. Вже тепер можна не робити секрет, що ще в початковому плані нашого весняно-літнього наступу був не тільки прорив «лінії Суровікіна» на Запоріжжі, а початковим планом була висадка на лівобережній Херсонщині, створення там плацдарму і захід в тили всій їхній оборонній конструкції, яка з цього боку не захищена», – сказав він.

За даними Дикого, окупанти підготували три потужні лінії оборони від нашого наступу з півночі, але наш наступ з заходу на схід не готові були відбивати.

«На жаль, вони тоді знайшли рішення – страшне, злочинне, але ефективне. Підрив Каховської ГЕС змусив на три місяці відкласти плани, але наразі ми повернулися до цього плану. Після дуже тривалої підготовчої роботи, яку робили наші Сили спеціальних операцій, далі в хід пішла морська піхота, і наразі можна сказати як доконаний факт, що ми не просто там є, а що плацдарм відбувся, і скинути назад в Дніпро вони нас не змогли. Наразі є розширення плацдарму. Не є секретом, що вже пішло перекидання туди бронетехніки, що було неможливим ще пару тижнів тому. Тепер наші там воюють на броні, по повній програмі. Але є питання розширити плацдарм. Поки що це 2-3 кілометри від власне берега річки», – додав він.

Нагадаємо, українські військові продовжують штурмові дії на Бахмутському напрямку та операцію на лівому березі Херсонської області.

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Теги: окупанти Дніпро військові Україна Євген Дикий наступ морська піхота

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