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ЗСУ відбивають російські атаки на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ відбивають російські атаки на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Українська армія відбила 12 атак Росії на лівому березі Херсонської області

Українські військові продовжують штурмові дії на Бахмутському напрямку та операцію на лівому березі Херсонської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Просування українських військ

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували на Куп’янському напрямку поблизу Синьківки, Петропавлівки, Іванівки і в напрямку Лиману поблизу Торського.

Російські війська вели наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але 18 листопада не досягли підтверджених успіхів.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор заявив, що російські війська зменшують використання бронетехніки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна через погані погодні умови.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували штурмові дії на Бахмутському напрямку. 18 листопада російські війська продовжували наступ на північ і південь від Бахмута, але не зробили підтверджених наступів.

Українські сили відбили російські штурми поблизу Васюківки, Кліщіївки та Андріївки. Російські джерела стверджували, що сили РФ нібито незначно просунулися на захід від залізниці в районі Кліщіївки за останні кілька днів.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 листопада, показують, що російські війська незначно просунулися на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та в промисловій зоні на південно-східній околиці міста.

Українські сили відбили російські напади на схід від Новобахмутівки, Степового та Авдіївки, на південь від Тоненького, та біля Кераміка.

Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун повідомив, що українські сили очікують, що російські війська почнуть третю хвилю штурму Авдіївки, і незабаром можуть посилити артилерійську підготовку.

Штупун зазначив, що за останні дві доби російські війська на Авдіївському напрямку не застосовували активну важку військову техніку, зменшили використання авіації в цьому районі та все більше використовують піхоту. 

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 листопада, показують, що російські війська нібито досягли обмежених територіальних здобутків у північно-західній частині Мар’їнки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські штурми поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки. Також зазначили, що відбили атаку на південь від Водяного.

18 листопада російські війська безуспішно атакували в районі кордону Донецько-Запорізької областей. Українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Російські війська здійснили контратаку на заході Запорізької області 18 листопада, але не зробили жодного підтвердженого просування. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного та Новопрокопівки та на захід від Вербового.

Українські війська продовжували бойові дії на лівому березі Херсонської області 18 листопада. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили утримують позиції на сході берегової частини Херсонської області. 18 листопада українські війська відбили 12 атак Росії на лівому березі Херсонської області.

Теги: війна наступ Генштаб

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