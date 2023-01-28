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Британський військовий експерт: не треба порівнювати танки НАТО та Росії 

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Британський військовий експерт: не треба порівнювати танки НАТО та Росії 
фото wikimedia.org

У нинішній війні вирішальну роль гратиме не якість, а кількість техніки

На Заході сьогодні створений справжній конвеєр з постачання Україні танків та, відповідно, підготовки українських танкістів. Про це на сторінках видання Spectator пише старший науковий співробітник Королівського інституту оборонних досліджень Джек Уотлінг.

За його словами, це дозволить переломити хід війни, втім та повільність міжнародних партнерів України, з якою вони приймали рішення щодо надання техники, вже негативно вплинула на майбутній український наступ. «Перед цим західні партнери марно витратили три місяці, обговорюючи, чи посилати в Україну танки взагалі. У Києві навряд чи забудуть, що безглузді ухиляння канцлера Олафа Шольца коштували і ще коштуватимуть українцям багатьох життів», – вважає Джек Уотлінг.

Ще одна проблема, на його думку, полягає у тому, що з усіх варіантів постачань танків в Україну, було обрано найгірший.  «Замість того, щоб отримувати велику кількість танків одного типу, вони отримують три різні танки, розроблені НАТО, усі в обмеженій кількості та кожен з окремими складними вимогами до обслуговування», – пише експерт.

Це призведе до певних складнощах і на етапі поставки техніки в Україну, і в подальшому її обслуговуванні. Втім, головним фактором стануть не характеристики і не якість танків, а їх кількість.  «Одержимість порівнянням технічних характеристик танків НАТО та російських танків просто безглузда. У танків НАТО міцніше броня, краще оптичні системи та алгоритми визначення цілей. Якщо ставити один танк проти іншого, то НАТО безперечно виграє. Однак це повноцінна наземна війна, в якій кількість машин на полі бою і те, як вони керуються, набагато важливіша, ніж якості окремого танка», – наголошує Джек Уотлінг.

Нагадаємо, що у середу, 25 січня Німеччина офіційно заявила, що відправляє в Україну танки Leopard 2. Передбачається, що на першому країна надасть нам роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу. Також Німеччина схвалила реекспорт танків Leopard 2 в Україну з країн-партнерів.

В свою чергу, виробник Leopard – німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall – оголосив, що готовий передати Україні 139 танків.

Теги: танки Німеччина НАТО росія

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