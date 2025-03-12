Росія вдарила вдарили по порту в Одесі: є загиблі

Окупанти атакували місто балістичною ракетою

Російська армія ввечері, 11 березня, завдала балістичного удару по Одеському морському торговому порту, що призвело до загибелі чотирьох членів екіпажу іноземного судна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука.

Близько 20:15 в Одесі оголосили повітряну тривогу, а вже за кілька хвилин у місті пролунали вибухи. Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, що Росія атакувала місто балістичною ракетою.

Адміністрація морських портів України повідомила, що ворожий удар припав на причальну зону Одеського морпорту. За попередньою інформацією, загинули чотири члени екіпажу судна MJ Pinar, ще один моряк отримав поранення.

фото: Сергій Братчук/телеграм-канал

Попередньо, судно ходить під прапором Барбадосу, а на його борту перебували 12 членів екіпажу. Загинули троє громадян Сирії та один українець.

Нагадаємо, окупанти атакували Дніпро. Внаслідок ударів по місту є пошкодження будинків, а також загорання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За словами Лисака, у Дніпрі внаслідок атаки ворожих дронів виникло кілька пожеж. Одна з них – у гаражі, там зайнявся легковик. Також горить на інфраструктурних об'єктах.

У Дніпрі пошкоджено близько 10 приватних будинків. Побиті вікна в дитсадку та школі. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила, пише Лисак.

Також у мережі з'явилися відео прильоту «шахеда» по приватному сектору та зруйнованого будинку внаслідок атаки. З одного з них стало відомо, що мешканець зруйнованого помешкання не постраждав.

Крім того, у Сумах дрон влучив у складське приміщення, а у Харкові поміж приватними будинками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та виконуючого обов'язки міського голови Артема Кобзара.